"كحل عربي" تحصد الجائزة الذهبية بمهرجان قرطاج للمونودراما

العرض السوري (كحل عربي) فاز بالجائزة الذهبية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج

فاز العرض السوري (كحل عربي) إخراج سوزان علي وبطولة روجينا رحمون بالجائزة الذهبية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج الذي أسدل الستار على دورته الثانية، أمس الجمعة، في تونس.

كحل عربي: العرض مدته 45 دقيقة ويحكي قصة فتاة فقدت أسرتها في تفجير انتحاري لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بين البقاء في سوريا أو الرحيل عنها.

المسرحية تدور أفكارها حول نتائج كارثة الحرب والقتل والضياع والوحدة، تتحدث عن امرأة قَتلت الحرب أسرتها، وصارت وحيدة إلا من أشياء منزلها.

أوضحت المخرجة سوزان علي، أنه حين يكون الرحيل هو الحل، فهذا يعني أن هناك دمارا خطيرا، وهو دمار يتجاوز الأرض والبشر والحجر، وكل المسائل التي تجعل المرء يتمسك ببلاده.

أضافت أن المسرحية مقاربة لمأساة السوريين التي ليس لها من أفق قريب لحلها، كما أن كل الحلول المطروحة تتجاهل الكثير مما يعيد تشكيل مجتمع معافٍ من المشكلات الأولية والقديمة، أي العائلية والعشائرية والمناطقية، والتي تقدمت على أية هوية لتعريف الذات في السنوات الأخيرة. المخرجة سوزان علي (يمين) والممثلة روجينا رحمون لحظة تسلم الجائزة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج: قدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضا عربيا وأجنبيا يعتمد كل منها على الأداء الفردي للممثل على المسرح والذي يعتبر أصعب أنواع العروض الفنية.

تنافس على الجوائز 11 عرضا من مصر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وليبيا والأردن والسعودية وسوريا والجزائر والمغرب وتونس.

حصل على المركز الثاني العرض المغربي (طل عليا) بطولة إيمان الإدريسي وإخراج رضوان الإبراهيمي بينما جاء بالمركز الثالث العرض التونسي (الجدود) بطولة خير الدين بن عمر وإخراج غسان الجديدي.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري عاصم نجاتي وعضوية الناقد العراقي حسين علي هارف والممثل الفلسطيني أحمد أبو سلعوم وخبير السينوغرافيا الجزائري حمزة جاب الله.

منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض الإسباني (لا تنساني) بطولة وإخراج ماريا اوبرتو.

تضمن برنامج المهرجان، الذي أقيم برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية، ورش عمل في النقد المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي. روجينا رحمون أثناء العرض