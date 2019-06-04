الثلاثاء 4 يونيو 2019 13:11
كتائب القسام توجه رسائل لملايين الهواتف بـ 8 لغات.. ما السبب؟
قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستبعث برسائل لهواتف الملايين بثماني لغات لتسهيل الدعم المالي للمقاومة.
رسائل موثوقة:
- القسام أطلقت حملة تبرع ضخمة لدعمها ماليًا من أجل مواصلة الكفاح ضد "إسرائيل".
- المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، قال (الإثنين) في تصريح عبر قناته الرسمية في تطبيق تلغرام، إن تلك الرسائل موثوقة وصحيحة، وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال.
- أبوعبيدة دعا للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها، موجهًا الشكر والتحية لداعمي المقاومة.
- القسام أرفقت رسائلها بهاشتاج "#ادعم_المقاومة" وصفحات التبرع للغات الثماني وهي: العربية، الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الماليزية، الإندونيسية، الروسية.
- المتحدث باسم القسام: نتقدم بالشكر والتحية لجماهير أمتنا التي استجابت ولا تزال لندائنا بدعم المقاومة بالعملة الرقمية إسنادًا لمعركتنا المفتوحة مع عدو الأمة الأول (الاحتلال الإسرائيلي).
- كانت القسام قد أطلقت حملة في الأشهر الأخيرة دعت فيها "محبي المقاومة" الفلسطينية كافة إلى دعمها ومساندتها ماليا من أجل تطوير وسائلها، وذلك عبر عملة "بتكوين" الرقمية بآليات آمنة.
- أبو عبيدة هنأ المسلمين في كل مكان بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه "يحل وسط هجمة صهيونية همجية على الأقصى قبلة المسلمين الأولى".
- مساء أمس الإثنين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر في فلسطين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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