بريطانيا
الجمعة 7 أغسطس 2020 18:05

"كبير صائدي الفئران" في الخارجية البريطانية يتقاعد.. ماذا سيفعل؟

القط بالمرستون تقاعد من الخارجية البريطانية وينتقل للعيش في الريف
رويترز
بعد أربعة أعوام ونصف العام قضاها في مقر وزارة الخارجية البريطانية ممارسا مهامه في اصطياد الفئران سيتقاعد بالمرستون، قط الوزارة الشهير وسيغادر مقره اللندني إلى الريف حيث سيعيش هناك.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على فيسبوك "قط وزارة الخارجية بالمرستون، الذي شغل منصب "كبير صائدي الفئران يعلن تقاعده بنهاية الشهر بعد أكثر من 4 سنوات من العمل بالوزارة".
وأوضحت "أعجبه العمل من البيت في الريف بسبب كوفيد-19، فقرر عدم العودة إلى المدينة، هذه رسالة إعلان تقاعده التي نشرها على حسابه على تويتر حيث يتابعه أكثر من 105 آلاف من المعجبين".

بالمرستون يعلن تقاعده

وعلى حسابه الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، ذكر بالمرستون ذو اللونين الأبيض والأسود، أنه "يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء".
وكتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف. سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما.. والجري إلى حيث أختبئ لأرى من يكون".

فريق القطط 

وعلى الرغم من تقاعد بالمرستون فإنه لن يُحدث تغيير كبير في فريق القطط المسؤول عن مطاردة الفئران في الحكومة البريطانية.
وسيظل لاري، قط مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت وغلادستون الموجود في وزارة المالية يمارسان عملهما كالمعتاد في اصطياد الفئران.

المصدر
رويترز
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