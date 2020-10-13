تونس
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 15:24

كان نائما.. مصرع تونسي داخل كشك هدمته السلطات يفجر احتجاجات في ولاية القصرين (فيديو)

لقي كهل تونسي حتفه وهو يغط في النوم داخل كشك لبيع السجائر حينما عمدت السلطات البلدية إلى هدمه بمن فيه لمخالفته التراخيص القانونية.

ولم يتم إدراك وجود شخص داخل الكشك في مدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين إلا مع انتهاء أعمال الهدم في ساعات الفجر باستخدام جرافة، وهو مصاب بجروح بليغة، لينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته. 

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء أن السلطات البلدية في القصرين نفذت ليل أول أمس الأحد قرارات لهدم عدد من المباني العشوائية التي جرى تشييدها من دون رخص بالقرب من السكك الحديدية في مدينة سبيطلة غربي البلاد. 

ولم يشر المصدر إلى ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنبيه صاحب الكشك بساعة الهدم قبل مباشرته.

وأثارت الحادثة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تناقل صور للكشك المتهدم.

ووفق الوكالة، شهدت مدينة سبيطلة اليوم احتجاجات من أهالي الضحية وسكان الحي الذي كان يقطن به، حيث أغلقوا طرقات فرعية ومحلات تجارية لتبدأ على إثرها عمليات كر وفر مع قوات الأمن.

كما داهم المحتجون عددا من المؤسسات وأحرقوا سيارة للبلدية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، بأن وحدات عسكرية دخلت المدينة لحماية المنشآت العامة في ظل تصاعد الاحتجاجات.

وقال والي القصرين إن السلطات ستفتح تحقيقا في الحادث لتحديد المسؤوليات.

وأفادت  وسائل إعلام تونسية أن رئاسة الحكومة التونسية ذكرت في بيان لها منذ قليل أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر ما يلي:
-إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة.
-إعفاء كلّ من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.
-تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

كما أفاد البيان أنه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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احتجاجات
إقالة
قتل

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