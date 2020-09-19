كانت في طريقها لحفل زفاف.. مصرع أسرة بأكملها في حادث مروع بمصر (فيديو)
ويظهر مقطع الفيديو المتداول حادث التصادم على الطريق السريع بين مدينتي ههيا والزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، أمام قرية العدوة، بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص.
وتظهر اللقطات دخول السيارة الملاكي في الجهة المقابلة من الطريق الأمر الذي أدى إلى التصادم العنيف، وتهشم السيارتين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن جميع القتلى في الحادث من عائلة واحدة، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بسيارة ميكروباص، وهم شقيقان وزوجتيهما وطفل عمره 3 سنوات، وإصابة 3 من بينهم سائق الميكروباص.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وفقا للنشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019
طريق الموت.. حادث يودي بحياة 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين على طريق "الزقازيق- ههيا" pic.twitter.com/7QjrMjLUsu— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020
10 قتلى يوميا
وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.
وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.
وذكراجهاز الإحصاء أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.