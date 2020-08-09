الجزائر
الأحد 9 أغسطس 2020 15:04

كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب زلزال لسد بني هارون في الجزائر (فيديو)

سد بني هارون بولاية ميلة شرق الجزائر يعد أكبر سد مائي في الجزائر
وسائل التواصل
نشرت وزارة الموارد المائية الجزائرية فيديو على صفحتها على فيسبوك لكاميرا توثق لحظة الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة شرقي البلاد في سد بني هارون الذي يعد أحد أكبر السدود في الجزائر.

وكتبت الوزارة عبر فيسبوك "فيديو التُقط لحظة وقوع زلزال يوم الجمعة على مستوى سد بني هارون يُظهر مدى مقاومة السد لهذه الظاهرة الطبيعية"، وأضاف المصدر ذاته أن الفيديو تم التقاطه بواسطة جهاز التسمُع والرصد على مستوى سد بني هارون.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها الجمعة أنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسدود ولاية ميلة وأن سد بني هارون تفاعل بكل إيجابية مع الزلزال.

كما أن الفريق التقني للسد وفور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة سارع إلى فحص المنشأة وقياس التحركات وضغط الماء، ولم يسجل أي تأثر أو ضرر على مستوى ثلاثة سدود بولاية ميلة.

وفندت الوزارة كل ما تم تداوله من "أخبار مغلوطة" بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ.

وخلف الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة خسائر مادية كبيرة حيث بلغت شدته 4.9 على مقياس ريختر، في الهزة الأولى و 4.5 في الهزة الثانية مما دعا السلطات المحلية إلى إنشاء خلية أزمة من أجل التكفل بالسكان المتضررين.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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الجزائر
سد

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