مصر وإيطاليا
الاثنين 7 مايو 2018 20:32

"كاميرات المترو" أمل إيطاليا لمعرفة حقيقة مقتل ريجيني

عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
أرشيف
دعا النائب العام المصري نبيل صادق، نظيره الإيطالي إلى إيفاد ممثل لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطات مترو الأنفاق التي تواجد بها جوليو ريجيني قبل اختفائه ثم مقتله.

واستعرض بيان صادر عن مكتب النائب العام، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها النائب العام بنظيره الإيطالي جوزيبي بينياتوني اليوم (الاثنين) في ضوء الاتفاق المسبق بين الجانبين، للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة حول واقعة مقتل الباحث الإيطالي.

وأشار البيان إلى أن نائب عام روما قرر إرسال وفد برئاسة مساعد النائب العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو، ويضم خبراء فنيين إيطاليين لحضور عملية استرجاع البيانات.

وأكدت النيابة العامة أن خطوة استرجاع البيانات من كاميرات المراقبة يعول عليها الجانبان المصري والإيطالي آمالًا كبيرة للوصول إلى حقيقة واقعة اختفاء ومقتل "ريجيني"، والكشف عن مرتكبيها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على حصول نيابة روما في نهاية الإجراءات الفنية على نسخة مما تم استرجاعه.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية تناولت الإشارة إلى ما يُتخذ من إجراءات تعمل النيابة العامة المصرية على استكمالها بناءً على المذكرة المسلمة من نيابة روما في ديسمبر الماضي وستكون نتائجها موضوع لقاء قضائي جديد سيعقد قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

المصدر
وكالات
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مصر
إيطاليا
النائب العام المصري
جوليو ريجيني

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