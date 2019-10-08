الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 21:48
كاف: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بأبطال أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، إعادة لقاء الزمالك المصري مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.
التفاصيل
- وفقا لبيان صادر من الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "سيتم إعادة لقاء الزمالك وجينراسيون فوت بالقاهرة في موعد سيحدد لاحقا".
- أضاف البيان "سيتم وضع الفائز من مباراة "الزمالك وجينيراسيون فوت في التصنيف الثاني لقرعة دور المجموعات التي سيتم إقامتها الأربعاء".
وكان جينيراسيون قد انسحب من مباراته أمام الزمالك بعد أن قام "الكاف" بنقل المباراة من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب وتأخيرها لمدة 24 ساعة.
وبرر الفريق السنغالي وقتها موقفه بأن خطاب "كاف" وصله قبل الموعد الأول للمباراة بيوم واحد فقط وهي فترة غير كافية للوصول إلى الاسكندرية وأداء تدريبات هناك.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات