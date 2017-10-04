الدوري الفرنسي لكرة القدم
الأربعاء 4 أكتوبر 2017 19:56

كافاني يؤكد طي صفحة الخلاف "المضخم" مع نيمار

نيمار وكافاني في إحدى مباريات باريس سان جيرمان
الأناضول
أكد المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني طي صفحة الخلاف مع البرازيلي نيمار زميله في نادي باريس سان جيرمان، حول أي منهما سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء، معتبرا أن القضية كانت "مضخمة".

وقال كافاني بعيد وصول منتخب بلاده إلى كراكاس لمواجهة فنزويلا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا: "هذه الأمور جزء من كرة القدم. تضخم في بعض الأحيان (...) بشكل أكبر مما هي عليه في الواقع. كل هذه الأمور تحل في غرف الملابس. كل مشكلة لها حل، من الآن وصاعدا، كل شيء هادئ".

وأثير الجدل حول من سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء التي ينالها فريق العاصمة، في 19 أيلول/ سبتمبر في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على ليون (2-صفر). وفي تلك المباراة، تحصل زميل كافاني ونيمار، الفرنسي كيليان مبابي، على ركلة جزاء طلب نيمار تنفيذها، ليواجه برفض من قبل كافاني الذي أهدر المحاولة.

والسبت الماضي، بدا أن الجدل حول منفذ الركلات قد حسم، بعدما تولى نيمار تسديد الركلة التي احتسبت لفريقه ضد بوردو خلال الفوز الساحق لفريقه 6-2، من دون أن يعترض كافاني على ذلك.

واعتبر كافاني أن الأهم هو "الكفاح من أجل هدف واحد".

ومنذ رحيل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن فريق العاصمة الفرنسية عام 2016، تولى كافاني تنفيذ ركلات الجزاء لصالح فريقه.

المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
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إدينسون كافاني
نيمار دا سيلفا
باريس سان جيرمان

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