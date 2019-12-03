احتجاجات العراق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 12:10

كاظم الساهر يشعل منصات التواصل بإلغائه المشاركة في موسم الرياض

كاظم الساهر خلال إحدى المهرجانات في لبنان
رويترز
أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، عبر حساباته على منصات التواصل، عن إلغاء مشاركته في مهرجان "موسم الرياض"، نظرًا للظروف الراهنة في العراق.

واعتذر الساهر للجمهور السعودي في التدوينة، التي حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل. وكان الحفل مقررا مساء الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكتب المطرب الشهير بـ "القيصر" عبر حساباته الرسمية: نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم.

وفي يوليو/تموز 2018، أحيا القيصر أولى حفلاته بالسعودية، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، بينما كانت آخر حفلات كاظم الساهر بالمملكة في أغسطس/آب الماضي بمنطقة عسير.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعاد كاظم الساهر نشر أغنيته "شباب العراق" التي كان قد أصدرها قبل سنوات دعمًا للمتظاهرين، بعد يومين من اندلاع احتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد. وحظيت الأغنية بتفاعل لافت من العراقيين والعرب.

وكان القيصر قد أطلق أغنية بعنوان "إلى متى؟" عبر منصات التواصل دعمًا للمحتجين في العراق.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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