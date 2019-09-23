الاثنين 23 سبتمبر 2019 13:56
كاريكاتير على قناة لبنانية يثير انتقادات لترويجه للعنصرية
أثار رسم كاريكاتير نشرته محطة تلفزيونية لبنانية موجة انتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من الطلاب الأجانب في المدارس اللبنانية.
ما القصة؟
- شهيب كان قد أكد في تغريدة سابقة له، أنه لن يسمح ببقاء أي طالب في لبنان خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.
رغم كل التحديات لن نسمح ببقاء اي طالب خارج المدرسة في لبنان مهما كانت جنسيته وسنسعى لتأمين التعليم الشامل والعادل للجميع، فحق الانسان بالتعلم حق مقدس تكفله كافة المواثيق والشرائع الدولية. pic.twitter.com/RFLj8DjULQ— Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) September 20, 2019
- أظهر الكاريكاتير طالبين لبنانيين، وهما يقفان بالقرب من مدرسة لبنانية.
- أشارت لافتة في الكاريكاتير إلى التململ من عدد الطلاب اللاجئين والأجانب في المدارس اللبنانية.
- كتب على اللافتة بشكل ساخر: "نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".
- الكاريكاتير نشرته محطة "أو تي في" التلفزيونية التابعة للتيار الوطني في لبنان.
- أسس التيار الوطني ورأسه سابقاً، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون.
ترويج للعنصرية
- أثار الكاريكاتير موجة من الانتقادات والتغريدات الغاضبة في توتير اعتبرته ترويجاً للعنصرية.
- الإعلامية ديما صادق هاجمت القناة التي عملت فيها خلال أربع سنوات، قائلة إنها نقطة سوداء في سجلها.
- ديما صادق، وصفت في تغريدتها قناة "أو تي في"، التي نشرت الكاريكاتير، بخزان العنصرية.
- الناشطة والإعلامية اللبنانية لارا صقر، وصفت الكاريكاتير في تغريدة لها، بالعنصري والمخجل والمعيب.
- جاد ديميان، عضو في حزب القوات اللبنانية، قال إن الرسم يجسد العنصرية بأوقح مشاهدها وفق تعبيره.
- اعتبر المغرد الذي يحمل اسم نجاد كبار، الكاريكاتير سياسة تحريض للقناة على الطائفية والعنصرية.
- دعا مغرد آخر إلى إقفال المحطة، لعدم احترامها أدنى معايير حقوق الإنسان والمهنية، وفق تعبيره.
خطاب عنصري متصاعد
هذه ليست مظاهرة ضد الصهاينة— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 14, 2019
وليست مظاهرة لرفض صفقة القرن
وليست مظاهرة للدعوة لتكاتف العرب
وليست مظاهرة ضد الظلم والإستبداد
وإنما مظاهرة أمام محلات اللاجئين السوريين في لبنان تُطالب بطردهم من البلد !!!
شيء مخزي ومعيب. وا أسفاه !!! pic.twitter.com/ZPuctF784U
- أظهر مقطع متداول في يونيو/حزيران الماضي، وقفة احتجاجية أمام محل للمأكولات السورية، طالب خلاله لبنانيون متظاهرون بخروج السوريين من لبنان.
- في 12 يونيو/حزيران الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن هجمات جرت ضد لاجئين في مخيمات بسهل البقاع في لبنان، أجبرت المئات منهم على المغادرة.
- المنظمة أكدت تصاعد العداء ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على مغادرة لبنان.
- العفو الدولية: عمليات الإخلاء غير القانونية، وحظر التجوال والمداهمات تجعل الحياة لا تطاق للاجئين في لبنان.
- في 5 سبتمبر/أيلول 2018، نشرت قناة "إم تي في" اللبنانية، تقريرا قالت فيه إن النازحين السوريين هم أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان في لبنان.
المصدر
الجزيرة مباشر