الأربعاء 29 يناير 2020 12:42
كاريكاتير جديد لكارلوس لطوف احتجاجا على صفقة القرن
سجل رسام الكاريكاتير البرازيلي من أصول لبنانية كارلوس لطوف احتجاجه على صفقة القرن من خلال كاريكاتير جديد نشره على صفحته في تويتر.
وعلق لطوف على الصفقة بقوله "الولايات المتحدة أصبحت تدعم رسميا الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين".
وأعاد لطوف نشر كارتون رسمه عام 2017 بعد إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، تجسد فيه فلسطين امرأة تؤدب ترمب بـ"نعلها"، وتقول له "القدس هي عاصمة فلسطين".
كما نشر قبل أيام رسما ساخرا عن الانتخابات الإسرائيلية، وكتب معلقا "المنافسة والمزاودة على من هو أكثر قمعا للشعب الفلسطيني".
واشتهر لطوف في العقد الماضي برسومه التي تدعم القضية الفلسطينية والربيع العربي.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية