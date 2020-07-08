فيروس كورونا
الأربعاء 8 يوليو 2020 18:31

كارثة في بسكرة الجزائرية.. مرضى يفترشون الأرض وسط الفضلات (فيديو)

وقفة احتجاجية لسكان بسكرة
وسائل التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو لأوضاع مأساوية صحية، يعيشها مستشفى حكيم سعدان في ولاية بسكرة جنوبي البلاد، على وقع كورونا.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مؤسفة من داخل المستشفى حيث أكد كثيرون أن الأطباء يكادوا أن يموتوا داخل مصحة كورونا كوفيد 19 ، بالإضافة إلى وجود مرضى يفترشون الأرض رفقة الفضلات.

#بسكرة وقفة احتجاجية ضد الإهمال في ظل جائحة كورونا تزامنا مع زيارة وزير الصحة الغير الشرعي لولاية بسكرة مساء اليوم

Posted by ‎السلطة للشعب Dz‎ on Wednesday, 8 July 2020

وكان سكان بسكرة قد نظموا أمس وقفة اجتجاجية من أمام مديرية الصحة الجهوية للمطالبة برحيل المسؤول الأول عن القطاع في الولاية خصوصا بعد الفضائح الأخيرة الذي لحقته.

وتوفي أمس، ثلاثة بكورونا حسب ماذكره ناشطون من المنطق، كما أوقفت السلطات الرسمية الكاتب والروائي فارس شرف الدين شكري بسبب انتقاده السلطات المحلية وطريقة تسييرها للأوضاع .

بينما #بسكرة_تستغيث وتعاني من ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات، وقلة الإمكانيات وبعد وفاة 03 اطباء بالكورونا ، واعتقال...

Posted by Derrière Chaque on Tuesday, 7 July 2020

ودعا مغردون في الجزائر إلى التدخل من أجل إنهاء معاناة مرضى ولاية بسكرة ،جنوبي البلاد، والتي تعاني من ضعف الخدمات الطبية وتدهورها، خاصة بمستشفى حكيم سعدان.

وتفاعل مغردون تحت وسم #بسكرة_تستغيث واحتل الوسم الصدارة عبر تويتر حيث نشرت جل التغريدات الحالة المزرية للمنشئات الصحية في الولاية، واعتبر بعض رواد وسائل التواصل أن الأمر يعود إلى تهميش السلطات للولايات الجنوبية عموما رغم الثروات الطبيعية التي تحوزها هذه المناطق .

#بسكرة_تستغيث بسكرة تفقد سيطرتها على وباء couvid-19 بسبب استهزاء المواطنين وتجاهلهم للتوصيات والنصائح الوقائية...

Posted by ‎بومرداس سيتي Boumerdes City‎ on Tuesday, 7 July 2020

في نفس السياق، رفع البعض شعارات لإطلاق سراح الكاتب والروائي شرف الدين شكري الذي اعتقل بعد شكوى قدمها مدير الصحة في المنطقة .

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

#بسكرة_تستغيث 😔 هل تعتبر ولاية بسكرة ضمن التراب الوطني الجزائري 🥺 تشهد الجزائر واقعا مؤلما بسبب وباء كورونا حيث نلاحظ...

Posted by ‎ولاية تبسة‎ on Tuesday, 7 July 2020

وأوضح الدكتور جمال فورار المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 16879 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 968 حالة وفاة.

بينما تماثلت 210 حالات للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12094 حالة، كما كشف فورار عن وجود 55 شخصا بالعناية المركزة.

لا حول ولا قوة الا بالله إذا ما ماش بالكورونا تموت من العفن و السخانة 💔 حسبي الله نعم الوكيل #بسكرة_تستغيث

Posted by ‎ناس الجزائر - Ness ELDjazair‎ on Tuesday, 7 July 2020

يروي الأصدقاء من بسكرة فجيعة تلو الأخرى وكوارث صحية يوميا داخل المؤسسات الإستشفائية، يشكون غياب سلطة القرار وعدم تدخل...

Posted by DhiaEddine Bourezg on Tuesday, 7 July 2020

#مباشر وقفة احتجاجية ضد الإهمال امام مستشفي حكيم سعدان في ظل جائحة كورونا تزامنا مع زيارة وزير الصحة لولاية بسكرة ارجو منكم مشاركة البث

Posted by Je t'aime Biskra on Wednesday, 8 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
كورونا
استغاثة
وسائل التواصل

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