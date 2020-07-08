كارثة في بسكرة الجزائرية.. مرضى يفترشون الأرض وسط الفضلات (فيديو)
وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مؤسفة من داخل المستشفى حيث أكد كثيرون أن الأطباء يكادوا أن يموتوا داخل مصحة كورونا كوفيد 19 ، بالإضافة إلى وجود مرضى يفترشون الأرض رفقة الفضلات.
#بسكرة وقفة احتجاجية ضد الإهمال في ظل جائحة كورونا تزامنا مع زيارة وزير الصحة الغير الشرعي لولاية بسكرة مساء اليومPosted by السلطة للشعب Dz on Wednesday, 8 July 2020
وكان سكان بسكرة قد نظموا أمس وقفة اجتجاجية من أمام مديرية الصحة الجهوية للمطالبة برحيل المسؤول الأول عن القطاع في الولاية خصوصا بعد الفضائح الأخيرة الذي لحقته.
وتوفي أمس، ثلاثة بكورونا حسب ماذكره ناشطون من المنطق، كما أوقفت السلطات الرسمية الكاتب والروائي فارس شرف الدين شكري بسبب انتقاده السلطات المحلية وطريقة تسييرها للأوضاع .
بينما #بسكرة_تستغيث وتعاني من ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات، وقلة الإمكانيات وبعد وفاة 03 اطباء بالكورونا ، واعتقال...Posted by Derrière Chaque on Tuesday, 7 July 2020
ودعا مغردون في الجزائر إلى التدخل من أجل إنهاء معاناة مرضى ولاية بسكرة ،جنوبي البلاد، والتي تعاني من ضعف الخدمات الطبية وتدهورها، خاصة بمستشفى حكيم سعدان.
وتفاعل مغردون تحت وسم #بسكرة_تستغيث واحتل الوسم الصدارة عبر تويتر حيث نشرت جل التغريدات الحالة المزرية للمنشئات الصحية في الولاية، واعتبر بعض رواد وسائل التواصل أن الأمر يعود إلى تهميش السلطات للولايات الجنوبية عموما رغم الثروات الطبيعية التي تحوزها هذه المناطق .
#بسكرة_تستغيث بسكرة تفقد سيطرتها على وباء couvid-19 بسبب استهزاء المواطنين وتجاهلهم للتوصيات والنصائح الوقائية...Posted by بومرداس سيتي Boumerdes City on Tuesday, 7 July 2020
في نفس السياق، رفع البعض شعارات لإطلاق سراح الكاتب والروائي شرف الدين شكري الذي اعتقل بعد شكوى قدمها مدير الصحة في المنطقة .
وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
#بسكرة_تستغيث 😔 هل تعتبر ولاية بسكرة ضمن التراب الوطني الجزائري 🥺 تشهد الجزائر واقعا مؤلما بسبب وباء كورونا حيث نلاحظ...Posted by ولاية تبسة on Tuesday, 7 July 2020
وأوضح الدكتور جمال فورار المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 16879 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 968 حالة وفاة.
بينما تماثلت 210 حالات للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12094 حالة، كما كشف فورار عن وجود 55 شخصا بالعناية المركزة.
لا حول ولا قوة الا بالله إذا ما ماش بالكورونا تموت من العفن و السخانة 💔 حسبي الله نعم الوكيل #بسكرة_تستغيثPosted by ناس الجزائر - Ness ELDjazair on Tuesday, 7 July 2020
يروي الأصدقاء من بسكرة فجيعة تلو الأخرى وكوارث صحية يوميا داخل المؤسسات الإستشفائية، يشكون غياب سلطة القرار وعدم تدخل...Posted by DhiaEddine Bourezg on Tuesday, 7 July 2020
#مباشر وقفة احتجاجية ضد الإهمال امام مستشفي حكيم سعدان في ظل جائحة كورونا تزامنا مع زيارة وزير الصحة لولاية بسكرة ارجو منكم مشاركة البثPosted by Je t'aime Biskra on Wednesday, 8 July 2020
قالوا ناس بكري قوم ولا طلق— Berramdane Hamza (@BerramdaneHamz6) July 8, 2020
الولايات الجنوبية ليس لها حق مع العلم أنها القلب النابض للإقتصاد الجزائري لم تجد جرعة أوكسيجن .
قوم ولا طلق #بسكره_تستغيث
#بسكره_تستغيث... حسبنا الله ونعم الوكيل #NouvellePhotoDeProfil pic.twitter.com/t3O9GNdTUf— fadel zoubir 🏚🇩🇿 (@FADELZOUBIR) July 8, 2020
Covid-19 : la situation est de plus en plus dramatique à #Biskra. Les médecins se sentent abandonnés.— Hanane (@hananeguendil) July 7, 2020
Un médecin à l'hôpital m'a dit : "la situation est catastrophique, les autorités sont absentes et on continue à travailler." #بسكره_تستغيث
Cette vidéo circule sur Facebook👇 pic.twitter.com/5tPOn9xea7
الناس لي تتهجم على الأطباء نقلهم خافو ربي.— Mhamed Moussaoui (@MhamedMoussaou2) July 8, 2020
توفير السرير ، و الأوكسجين و الدواء و السكانير و النظافة و المعدات هي مهمة الإدارة... و ليس الطبيب. #بسكره_تستغيث
مستشفيات تاع بلدنا تقول راك دخلت لمنطقة منكوبة ولا بلاد راهي في حرب ومالقاتش كيفاش داوي مواطنين بسبب القصف. حنا رانا هكاك برك القصف راه يجي من نيران فوقية. #بسكره_تستغيث— mina, (@Mina_b89) July 8, 2020
#بسكره_تستغيث كامل علابالنا بلي الصحة في بلادنا مريضة و عارفين مليح وضعية المستشفيات تاوعنا مالا علاش تدوا في رواحكم للتهلكة من الاول كنا وحدنا التزمنا بالاجراءات الصحية والوقاية بلا حتى مايطلبوا منا لكن للاسف لي شفناه الايام لي فاتوا كارثة الناس دير في الاعراس وو...— amel -hora (@amel_hora) July 8, 2020
#بسكره_تستغيث— Hala | هالة (@hala10FcB) July 8, 2020
تقريبا كي كانوا الطبة يخرجوا في احتجاج ضد الأوضاع الصحية كانوا قنوات التحيمير يوصفهم بالطماعين و بغاو يزيدوا فالشهريه لاجل تضليل الشعب .. الناس تموت بسبة ارتفاع درجة الحراره وين راهم المستشفيات المجهزة ؟ و المكيفات و إجهزة التنفس الإصطناعي يا أحسن منظومه صحيه ؟
#مات_الضمير— هناء (@BoudjenibaH) July 8, 2020
نحن نقول #بسكرة_تستغيث و هو يقول "كذب" !!
ربي وكيلكم دنيا و اخرة 😢 pic.twitter.com/dUiUW9Pdte