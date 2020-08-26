"كارثة سيدفع ثمنها العرب".. كاتب سعودي يصف قيام دولة فلسطينية (فيديو)
وأوضح الكاتب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر" أن الفلسطينيين وهم بدون دوله أشغلوا الدول العربية، خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنظمات إرهابية ومظاهرات وسب وشتم وتخوين".
وقال" دولة فلسطينية يعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر".
رواف السعين: قيام دوله فلسطينيه سيكون بمثابة كارثه عربيه سيدفع ثمنها العرب دون غيرهم:— رواف السعين/ كاتب سعودي (@rwoafalsoain1) August 26, 2020
الفلسطينيين وهم بدون دوله اشغلوا الدول العربيه خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنطمات ارهابيه ومظاهرات وسب وشتم وتخوين
دوله فلسطينيه يعني ان الاردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر pic.twitter.com/DXNxT8EeAd
ووجه مغردون سؤالاً للكاتب بقولهم" من كتب لك هذا الكلام وأرغمك على نشره، اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".
وقال آخرون" العلاقة التي تربطتنا بإخواننا في السعودية علاقة الأخوة العربية والإسلامية..رحم الله الملك فيصل الذي كان مثالاً للشرف والتضحية في سبيل تحرير القدس".
رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفي او كاتب . هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب غياب .القدس مدينه عربية فلسطينيه اسلاميه . وكلامه يدل على انه جاهل لا يفقه شئ .— د. عيسى عباس واكد (@drissawaked) August 26, 2020
وقال آخرون" في دولة كالسعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية!".
وكتب حساب حمزة أبو سلطان" من كتب لك هذا الكلام وارغمك على نشره اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".
السفيه السعودي "رواف السعين" :— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 26, 2020
"الأقصى والقدس مجرد كذبة .. والشعب الفلسطيني رعاع"
في دولة كـ #السعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية !! pic.twitter.com/m3sOa4EPdy
وغرّد حساب" فلسطين والقدس قضية الأمة الإسلامية الأولى والأخيرة.. ودولتنا موقفها واضح وصريح.. أتمنى تراجع نفسك.
وقال الدكتور عيسى واكد" رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفيا أو كاتبا.. هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب الغياب ..القدس مدينة عربية فلسطينية إسلامية.. وكلامه يدل على أنه جاهل لا يفقه شيء".
له له له كل هذا احنا الفلسطينيه عاملينه بالعرب واحنا مش داريين.🙄🙄... عشان هيك ما بدهم يصير النا دوله خايفين😁😁💪 ...عنجد معهم حق المطبعين ..... لعنة الله على الكاذبين😐😒 #شاهد_ماشفشي_حاجه#التطبيع_خيانة https://t.co/2I0E1EeI5z— ,,** هي للَّهِ،،** (@8JRInW1FizOYkpK) August 26, 2020