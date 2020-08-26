السعودية
الأربعاء 26 أغسطس 2020 17:36

"كارثة سيدفع ثمنها العرب".. كاتب سعودي يصف قيام دولة فلسطينية (فيديو)

الكاتب السعودي رواف السعين
مواقع التواصل
قال الكاتب السعودي رواف السعين إن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة كارثة عربية سيدفع ثمنها العرب دون غيرهم.

وأوضح الكاتب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر" أن الفلسطينيين وهم بدون دوله أشغلوا الدول العربية، خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنظمات إرهابية ومظاهرات وسب وشتم وتخوين".

وقال" دولة فلسطينية يعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر".

ووجه مغردون سؤالاً للكاتب بقولهم" من كتب لك هذا الكلام وأرغمك على نشره، اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

وقال آخرون" العلاقة التي تربطتنا بإخواننا في السعودية علاقة الأخوة العربية والإسلامية..رحم الله الملك فيصل الذي كان مثالاً للشرف والتضحية في سبيل تحرير القدس".

وقال آخرون" في دولة كالسعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية!".

وكتب حساب حمزة أبو سلطان" من كتب لك هذا الكلام وارغمك على نشره اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

وغرّد حساب" فلسطين  والقدس قضية الأمة الإسلامية الأولى والأخيرة.. ودولتنا موقفها واضح وصريح.. أتمنى تراجع نفسك.

وقال الدكتور عيسى واكد" رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفيا أو كاتبا.. هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب الغياب ..القدس مدينة عربية فلسطينية إسلامية.. وكلامه يدل على أنه جاهل لا يفقه شيء".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كاتب سعودي
دولة فلسطينية
مغردون
إسرائيل
السعودية

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