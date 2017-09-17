الأحد 17 سبتمبر 2017 18:16
كارباخال يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022
قال نادي ريال مدريد الإسباني إنه اتفق مع المدافع داني كارباخال على تمديد التعاقد لمدة عامين ليبقى في صفوف بطل أوروبا واسبانيا حتى 2022.
وأثبت الظهير الأيمن نفسه مع ريال مدريد بعد عودته من باير ليفركوزن في 2013، وفاز مع الريال بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال وبلقب للدوري الاسباني.
وقال النادي في بيان "وافق ريال مدريد وداني كارباخال على تمديد التعاقد ليستمر في النادي حتى 30 يونيو حزيران 2022". وكارباخال هو ثالث لاعب يوقع عقدا جديدا مع ريال مدريد هذا الأسبوع بعد مارسيلو وإيسكو.
المصدر
رويترز
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