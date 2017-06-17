مشاهير
السبت 17 يونيو 2017 10:50

كاتي بيري تتربع على عرش تويتر بـ 100 مليون متابع

دخلت نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري التاريخ الجمعة، كأول مستخدمة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتخطى حاجز الـ 100 مليون متابع.

وتلقت المغنية الأمريكية (32 عاما) تهنئة خاصة من الصفحة الرئيسية لموقع التواصل الاجتماعي بإصدار هاشتاج بعنوان #نحب كاتي أو #لاف كاتي".

وردت نجمة البوب القادمة من كاليفورنيا بتغريدة قالت فيها:" شكرا لك، يا تويتر، أنت تمنحني الفرصة دائما ليكون لي صوت #لاف كاتي".

وتقدمت بيري، التي انضمت إلى الموقع في عام 2009، وكتبت 8500 تغريدة من حسابها، بفارق كبير عن المطرب الكندي جاستن بيبر الذي يحظى بنحو 96.7 مليون متابع. 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
كاتي بيري
تويتر
رقم قياسي
البوب
مواقع التواصل
جاستن بيبر

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