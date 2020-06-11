دول الخليج
الخميس 11 يونيو 2020 18:00

كاتب سعودي يسيء لسلطنة عمان.. كيف رد المغردون؟

الكاتب السعودي خالد الزعتر
مواقع التواصل
طالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بحظر حساب الكاتب السعودي خالد الزعتر، عقب إعلانه إنهاء تأليف كتاب، تبين أنه يسيء لسلطنة عُمان، ما خلّف جدلًا كبيرًا ونداءات بإيقافه.

ويحمل الكتاب المزعوم عنوان "سلطنة عمان ما بين الانعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة".

وقال الكاتب خالد الزعتر على صفحته بموقع تويتر "سيرى الكتاب النور قريبًا، ولا صحة لهذا التعميم الذي لا يمت للواقع بصلة"، مرفقًا تعميمًا من حساب الرأي العام الخليجي يقول إن الكتاب رفض نشره.

وقال حساب الرأي العام الخليجي، عبر تغريدة له، إن اللجنة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح بنشر الكتاب الذي يتضمن محتوى "مخل ومغالط بالإضافة لثلاثة كتب أخرى ممولة من الإمارات".

وأضاف "إنتاج مثل هذه المطبوعات والمؤلفات انتهاك واضح لميثاق المجلس، كما أن المؤلف السالف الذكر وإن كان يعمل لحكومة الإمارات... فقد تم توجيهه ولفت نظره عدة مرات بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء بالمجلس أو الإساءة إليها أو إلى شخصياتها الاعتبارية أو نظم الحكم بها".

وتابع "يتحمل البلد المضيف والمشغل والممول للمؤلف، كافة التبعيات السياسية والقانونية الناتجة عن إهمال توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب ناشطون عن غضبهم الشديد من الكاتب السعودي الذي يهاجم سلطنة عُمان من الإمارات، معتبرين أن الذنب يقع على أبوظبي لدعمها مثل هؤلاء الأشخاص، وغردوا عبر وسم "حملة حظر خالد الزعتر"، و"خالد الزعتر يسيء إلى عُمان".

وتساءل بعض المغردين "لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟"

والزعتر هو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏محلل سياسي سعودي، ومؤلف لكتب عدة، من بينها "إيران الخميني شرطي الغرب" و"الدويلات العربية وإسرائيل الكبرى".

ويظهر على حساب الكاتب، أنه في السعودية إلا أن مغردون بيّنوا أنه انتقل إلى الإمارات.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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