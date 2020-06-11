كاتب سعودي يسيء لسلطنة عمان.. كيف رد المغردون؟
ويحمل الكتاب المزعوم عنوان "سلطنة عمان ما بين الانعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة".
سيرى الكتاب النور قريباً ، ولا صحة لهذا التعميم الذي لايمت للواقع بصلة ،، https://t.co/0SHLQVSqSB— خالد الزعتر (@khzaatar) June 10, 2020
وقال الكاتب خالد الزعتر على صفحته بموقع تويتر "سيرى الكتاب النور قريبًا، ولا صحة لهذا التعميم الذي لا يمت للواقع بصلة"، مرفقًا تعميمًا من حساب الرأي العام الخليجي يقول إن الكتاب رفض نشره.
وقال حساب الرأي العام الخليجي، عبر تغريدة له، إن اللجنة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح بنشر الكتاب الذي يتضمن محتوى "مخل ومغالط بالإضافة لثلاثة كتب أخرى ممولة من الإمارات".
كما أن المؤلف سالف الذكر بالاقتباس وان كان يعمل لحكومة الإمارات الشقيقة مستفيد من المادة أ من ميثاق المكتب التنفيذي لمجلـس وزراء العمل ووزراء الشـئون الاجتماعية الصادر في فبراير 1978 قد تم توجيهه ولفت نظره بالمملكة عدة مرات بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء بالمجلس او— الرأي العام الخليجي (@gulf_po) June 10, 2020
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وأضاف "إنتاج مثل هذه المطبوعات والمؤلفات انتهاك واضح لميثاق المجلس، كما أن المؤلف السالف الذكر وإن كان يعمل لحكومة الإمارات... فقد تم توجيهه ولفت نظره عدة مرات بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء بالمجلس أو الإساءة إليها أو إلى شخصياتها الاعتبارية أو نظم الحكم بها".
وتابع "يتحمل البلد المضيف والمشغل والممول للمؤلف، كافة التبعيات السياسية والقانونية الناتجة عن إهمال توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي".
وبهذا تتحمل البلد المضيف والمشغل والممول للمؤلف اعلاه كافة التبعيات السياسية والقانونية الناتجة عن إهمال توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي— الرأي العام الخليجي (@gulf_po) June 10, 2020
هذا ما وجب لفت عنايتكم الكريمة اليه
دمتم شعوب متحدة
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وأعرب ناشطون عن غضبهم الشديد من الكاتب السعودي الذي يهاجم سلطنة عُمان من الإمارات، معتبرين أن الذنب يقع على أبوظبي لدعمها مثل هؤلاء الأشخاص، وغردوا عبر وسم "حملة حظر خالد الزعتر"، و"خالد الزعتر يسيء إلى عُمان".
وتساءل بعض المغردين "لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟"
سلطنة عمان لا تُنال بوحل الكلمات ولا تُغر بمعسولها، الحُب الخالص والإنسانية الحق بهما فقط يمكن أن تُكسَب محبتها،وبهما سادت على كل الدنيا،أما النيل منها فلن تصل إليه ولو عشت أعماراً فوق عمرك.— موسى الفرعي (@moosaFarei) June 10, 2020
سقوط حرف الياء من مطلع تغريدتك يشبهك تماما سقوطك من كل قيمة إنسانية.
أدمنتَ السقوط
والزعتر هو محلل سياسي سعودي، ومؤلف لكتب عدة، من بينها "إيران الخميني شرطي الغرب" و"الدويلات العربية وإسرائيل الكبرى".
ويظهر على حساب الكاتب، أنه في السعودية إلا أن مغردون بيّنوا أنه انتقل إلى الإمارات.
الإمارات تدفع بالصحف الصفراء والمرتزقة للإساءة لسلطنة عمان في كل محفل وهذا المرتزق السعودي خالد الزعتر الذي يعمل مدفوعاً من الإمارات يطرح كتاب يسئ فيه لعمان.— Saif Alnofli (@saifalnofli9) June 11, 2020
السؤال:
لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟ pic.twitter.com/NfwFteIJ2S
نحن في السعودية لا نقبل أن يسيء أحد لأشقائنا في سلطنة عمان ، والمغرر به خالد الزعتر قد سُلب فكره وضاعت رجاحة عقله ، وأستوطن الحقد ذهنه، بعد أن ترك مملكة سلمان الخير ليستقر في أحضان منبع الشر .— إبن سكاكا (@Ibn_Sakaka) June 10, 2020
خالد الزعتر أجير ولايمثل الا نفسه #حملة_حظر_خالد_الزعتر— أبو حمد المعمري (@ad95013) June 11, 2020
خالد الزعتر انت رجل فاشل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى— مستشار سياسي (@Rhlosvs) June 10, 2020
وانا متاكد انك تعلم في نفسك انك فاشل
وتعلم ان الجميع يعلم انك فاشل
فلذلك الله يصلح حالك لاتحرج نفسك وتصبح أضحوكه وملطشه للرايح والجاي.
#حملة_حظر_خالد_الزعتر— كاسر العظام 🇴🇲 (@_AHMED_OM) June 10, 2020
شخص وضيع متطرف لا يمثل مجمل ابناء المملكة العربية السعودية ورجالها المحترمين وما هو إلا روبوت مسير من جهات أمنية من أبوظبي
أفضل طريقة للتخلص من سمومه النتنة
هو ـ كتم التغريدات ـ حظر الحساب pic.twitter.com/GGChEoLKK6
#حملة_حظر_خالد_الزعتر أفضل اجراء يجب اتخاذه ضد @khzaatar— 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@bins_aid) June 11, 2020
فهو لا يستحق أن يخط من أجله حرف،فكل من ترك زوجته وأخته للتصوير المخفي في #ابوظبي نعم لا يستحق هذا الكم من الردود،فإذا عرضه لم يهتم به فكيف له أن يهتم بسمعته أمام سيادة امبراطورية عظمى.
(الله يستر عليكم يا أخوات) pic.twitter.com/g0cLvLQxJx
خالد الزعتر..— بدر الخروصي (@BADER_OMANI) June 10, 2020
أنصحك بزيارة القنصلية السعودية في إسطنبول.. ربما تتعدل أخلاقك وتوقف إساءاتك للعمانيين..
أقدر أن لقمة عيشك تأخذها من الارتزاق على موائد المخابرات غصبا عنك لا برضاك..
باختصار.. أنت حشرة..