كاتب سعودي يدعو لمقاضاة "إم بي سي" لتحريضها على الكراهية
وأوضح بن سعيّد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن رفع الدعاوى يجب أن يكون بتهمة التحريض على الكراهية أيضا والحطّ من شأن فلسطين والمسجد الأقصى.
وأشار في تغريدته إلى ضرورة "تكبيدهم أثمانًا باهضة"، بسبب احتقار التضحيات الجسام لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود.
صدّعوا رؤوس الشعب السعودي بأساطير اختراق "إخواني" واسع النطاق لمؤسسات الدولة، مطالبين باستئصاله، فماذا سيقول شعبنا اليوم عن مسلسلات التطبيع في #mbc1؟ أليست اختراقاً صهيونياً لاسيما أن التلفزيون الإسرائيلي يحتفل بها؟— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
أم أن دعاية الاختراق الإخواني استُخدمت لتغطية الاختراق الصهيوني؟
المطلوب الآن رفع دعاوى قضائية، أينما أمكن ذلك، ضدّ مجموعة #mbc بتهمة العداء للعرب والمسلمين، والحطّ من شأن الأرض المقدّسة في #فلسطين، بما فيها #المسجد_الأقصى، والتحريض على الكراهية، واحتقار التضحيات الجسام لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود.— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
لا بد من تكبيدهم أثماناً باهظة، فمن لها؟
الترويج للتطبيع
تأتي دعوة الكاتب السعودي بعد بثّ قناة (إم بي سي) مسلسلات رمضانية وجهت لها اتهامات بالترويج للتطبيع والتعايش مع الاحتلال والإساءة للقضية الفلسطينية.
وكان نشطاء دشنوا حملة دعت إلى مقاطعة القناة السعودية عبر وسم "#مقاطعة_MBC" بسبب عرضها دراما رمضانية تروج للروايات "الصهيونية".
وشدد مغردون على أهمية المقاطعة للحفاظ على دين وأخلاق الأسر في المجتمع وتاريخ الشعوب العربية.
وأكدوا أنه مهما قدمت القناة السعودية من مسلسلات مزيفة وهابطة فإن وعي الشعوب أكبر وأكثر صلابة.
#mbc التي تموّل من #السعودية وتبث من #الامارات .. نموذج لمسخ إعلامي يحاول تشويش الذاكرة العربية عبر ضخ قذر لمواد فيلمية تتضمن تزييفا للتاريخ .. وما مسلسلات #ام_هارون و #مخرج_7 إلا نماذج فاقعة فقط لدورها الحقيقي ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
من يديرها وأخواتها :
جلود عربية .. وقلوب يهودية ..#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/vdkmSJ3rUT
المسلمون اليوم يواجهون أعتى حملة إعلامية تستهدف دينهم وثوابتهم وقضاياهم المصيرية، ومنها قضية #فلسطين. المؤسف أن الحكومة #السعودية وظَّفت أموالها وإعلامها وذبابها ليكونوا في طليعة هذه الحملة، بلد أن يكونوا في طليعة المتصدين لها. لكن وعي شعبنا وإيمانه الثابت بقضايا الأمة، سيُفشلها— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
لا #MBC ولا مليون قناة مثلها ولا آل سعود وكل من والاهم من الصهاينة يستطيعون أن يزحزحوا الشعوب العربية عن موقفها الرافض لدولة الإحتلال الإسرائيلي.— نظام المهداوي (@NezamMahdawi) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
وعي الشعوب لا تنطلي عليه مسلسلات مزيفة وهابطة ولا ذباب يعتاش من مزابل #محمد_بن_سلمان.#فلسطين_قضيتي #السعودية pic.twitter.com/H6fK8o19Ff
قال #سهم_بن_كنانة: وشهر #رمضان أشرف من أن تتاجرَ به #mbc، عاشقة الطغاة من #حفتر إلى #السيسي، والتي تُعلي شأن #أم_هارون، وكأن أصحابها نسوا مصير فرعون وقارون، وعمرُ أكبر من أن تتاجر به #المستقلة، التي أصبحت كالأرض المحتلة، وخسرت رصيدها كلَّه، ولم يبق إلا أن يطبعَ عليها الموتُ قبلة. pic.twitter.com/RkLRMpsUZR— سهم بن كنانة (@Ibnukenana) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠