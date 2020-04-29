السعودية
الأربعاء 29 أبريل 2020 20:10

كاتب سعودي يدعو لمقاضاة "إم بي سي" لتحريضها على الكراهية

الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد
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دعا الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد إلى رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة (إم بي سي) السعودية بتهمة العداء للعرب والمسلمين.

وأوضح بن سعيّد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن رفع الدعاوى يجب أن يكون بتهمة التحريض على الكراهية أيضا والحطّ من شأن فلسطين والمسجد الأقصى.

وأشار في تغريدته إلى ضرورة "تكبيدهم أثمانًا باهضة"، بسبب احتقار التضحيات الجسام لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود.

الترويج للتطبيع 

تأتي دعوة الكاتب السعودي بعد بثّ قناة (إم بي سي) مسلسلات رمضانية وجهت لها اتهامات بالترويج للتطبيع والتعايش مع الاحتلال والإساءة للقضية الفلسطينية.

وكان نشطاء دشنوا حملة دعت إلى مقاطعة القناة السعودية عبر وسم "#مقاطعة_MBC" بسبب عرضها دراما رمضانية تروج للروايات "الصهيونية".

وشدد مغردون على أهمية المقاطعة للحفاظ على دين وأخلاق الأسر في المجتمع وتاريخ الشعوب العربية.

وأكدوا أنه مهما قدمت القناة السعودية من مسلسلات مزيفة وهابطة فإن وعي الشعوب أكبر وأكثر صلابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كاتب سعودي
الكراهية
مسلسل

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