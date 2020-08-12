الأزمة الخليجية
الأربعاء 12 أغسطس 2020 17:47

كاتب سعودي يدعو لتفكيك مجلس التعاون وإخراج الدول المحايدة.. من يقصد؟

الكاتب السعودي خالد الزعتر
مواقع التواصل
طالب الكاتب السعودي خالد الزعتر بتفكيك مجلس التعاون الخليجي وتأسيس مجلس آخر يضم فقط الدول الفاعلة، وإخراج الدول المحايدة والتي تشكل عبئاً.

وطالب الزعتر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، بهذا وذلك "في ظل استمرار بعض الدول للتغريد خارج السرب، وإنتاج البعض سياسة الحياد اتجاه حتى القضايا التي تمس الأمن القومي الخليجي" على حد قوله.

واعتبر نشطاء أنه يقصد بحديثه حياد سلطنة عُمان، وردوا عليه بقولهم إن خروج السلطنة من هذا الاتحاد لن يضرها أبداً لأن علاقاتها مع دول العالم تسير على مبدأ الاحترام والحياد.

وقال مغردون إن "الصقور دائما" تغرد في السماء لا تغرد مغ الخفافيش لذلك غردنا خارج السرب بما يتناسب مع عظمة سلطنة عمان ومواقفنا العظيمة التي لا تقبل المراهقات السياسية".

فيما طالب معلقون بـ "التريث قليلاً حتى يتم الانتهاء من محاكمه الشاب الطموح المحدّث ذو الرؤيه التجديدية الصائبة والنظره التحديثية الثاقبة أبومنشار".

وغرد حساب باسم الحياة الجميلة" خروج السلطنة من هذا الاتحاد لن يضرها أبدا لأن علاقاتها مع الدول العالم بمبدأ الاحترام والحياد، لكن بتصير عندكم المشكلة مع كل دول العالم تقريبا عندكم مشاكل".

وقال حساب علي السيفي" في عام 2013.. كانت لديك فكرة ( الاتحاد الخليجي ) ورفضناها، المهم.. افهم سبب رفضنا، لذلك واجلس وخلّك مستريح وكون عاقل".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، دخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، على خلفية قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وفرضها عليها "إجراءات عقابية" بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في 5 يونيو/حزيران 2017 بسبب اتهامات تتعلق "بدعمها للإرهاب". وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي، قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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مجلس التعاون الخليجي
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سلطنة عمان
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