كاتب إسرائيلي: الإمارات انسحبت من اليمن خوفا من العقوبات الأمريكية

الكاتب الإسرائيلي زافي بارئيل: ابن زايد أصابه الملل من استمرار معركة طال أمدها، قد تهدد استقرار بلاده. أرشيف

قال أكاديمي وكاتب إسرائيلي، اليوم السبت، إنّ قرار الانسحاب الإماراتي من اليمن، يقف خلفه اعتبار سياسي يتمثل بسعي إلى استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

التفاصيل: الكاتب زافي بارئيل، في مقال نشرته صحيفة هآرتس العبرية: الإدارة الإماراتية تسعى لفك ارتباطها بالسعودية التي تقف في قلب الجدل السياسي الأمريكي.

بارئيل: يتمثل الجدل الأمريكي، بالخلاف بين البيت الأبيض والرئيس دونالد ترمب مع الكونغرس، حول بيع صفقات سلاح بالسعودية.

الإمارات تنبهت إلى مطالبات الكونغرس لترمب بفرض عقوبات على السعودية، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن التي أسفرت عن كارثة إنسانية.

تخشى الإمارات من أن تشملها العقوبات الأمريكية، لتورطها في حرب اليمن، لذلك تسعى للانسحاب، وإظهار ما يجري على أنه معركة بن سلمان الشخصية. جدل داخل أمريكا صحيفة المونيتور الأمريكية، قالت إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اختار مرة أخرى كبح دعم ترمب للحرب التي تقودها السعودية، من خلال تعديلات تم إدخالها على مشروع قانون تفويض الدفاع.

التعديلات الجديدة تسعى إلى منع العناصر الرئيسية للدعم الأمريكي للمملكة السعودية والإمارات في اليمن.

يسعى مجلس النواب إلى تعطيل محاولة البيت الأبيض تحويل 8 مليارات دولار من الأسلحة دون موافقة المشرعين وحظر دعم البنتاغون للتحالف.

يطالب تعديل جديد للنظر فيه في مجلس النواب بتقديم تقرير سنوي عن الضربات ضد أهداف في اليمن عالية القيمة.

المشرعون في وزارة الدفاع الأمريكية، يطالبون السعودية بدفع الفواتير المتأخرة لتزويدهم بالوقود من الطائرات المقاتلة في حرب اليمن. ضغوط إيران يقول الكاتب الإسرائيلي زافي بارئيل إن ابن زايد أصابه الملل من استمرار معركة طال أمدها، قد تهدد استقرار بلاده.

يشير بارئيل، إلى ضغوط داخلية يواجهها ابن زايد بواسطة شركاءه من حكام باقي الإمارات السبعة، للخروج من اليمن.

ترجع الضغوط إلى خلفية استمرار التوتر بين السعودية والولايات المتحدة مع إيران، وإمكانية تحول الامارات هدفا لهجمات عسكرية إيرانية.

المخطط الإماراتي يكمن في التطلع لإنشاء دولة يمنية في الجنوب برعاية إماراتية كاملة، أما السعودية تركز عملياتها في منطقة الشمال، الأمر الذي يتعارض مع التطلعات بين الجانبين من التدخل في اليمن. جنود دولة الإمارات في المطار الدولي لمدينة عدن الساحلية الجنوبية تداعيات الانسحاب مصادر عسكرية وحكومية يمنية أكدت أنّ ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في ميناءي المخا والخوخة، اللذين كانت تستخدمهما الإمارات في حملتها العسكرية للسيطرة على الحديدة.

السعودية اتخذت هذه الإجراءات لتأمين الميناءين الاستراتيجيين بعد أن خفضت الإمارات وجودها العسكري فيهما بشكل كبير.

أرسلت الرياض عدداً غير محدد من القوات إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تضم أحد أهم موانئ البلاد، وتنتشر فيها قوات موالية للإمارات.

السعودية أرسلت أيضا قوات إلى جزيرة بريم الصغيرة في مضيق باب المندب. خلفيات مسؤولون إماراتيون يقولون منذ أسابيع أنهم بدؤوا انسحاباً تدريجياً وجزئياً للقوات الإماراتية التي بلغت نحو 5 آلاف جندي قبل بضع سنوات.

لكن دبلوماسيين غربيين وعرب اطلعوا على الانسحاب قالوا لرويترز إن هناك انخفاضا كبيرا حدث بالفعل في أعداد القوات الإماراتية.

المصادر الدبلوماسية: الإماراتيون مدفوعون في الغالب برغبتهم في الخروج من حرب أصبحت تكلفتها مرتفعة للغاية، حتى لو كان ذلك يعني غضب حلفائهم السعوديين.