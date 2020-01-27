السعودية
الاثنين 27 يناير 2020 22:02

كاتبة سعودية تثير جدلا بمقال يدعو للعلمانية

الكاتبة السعودية وفاء الرشيد
الكاتبة السعودية وفاء الرشيد
مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت صحيفة عكاظ السعودية جدلًا واسعًا بين المغردين، عقب نشرها مقالا للكاتبة وفاء الرشيد تحدثت فيه عن النظام العلماني.

وقالت الرشيد في مقالها، إن فصل الدين عن الدولة لا يعني إلغاء الدين أو محاربته ومن حق الإنسان في ظل العلمانية أن يعبد ربه كيفما يشاء ولكن ليس من حقه إجبار باقي المجتمع على مفاهيمه الدينية.

وأضافت أن " فصل الدين عن الدولة يتفق مع بعض مفاهيم القرآن الكريم كونه يرفض الإجبار والإكراه بصورة مطلقة وجلية"، على حد قولها.

وعلق مغردون على المقال بأنه جريمة كبيرة ويدعو إلى الباطل وتغيير أساس ثابت من أسس الدين ودستور الدولة القائم على الكتاب والسنة، مطالبين بحذفه ومحاسبة المسؤولين عنه ووصلت مطالبهم إلى إغلاق الصحيفة.

وواجهت "عكاظ" انتقادات حادة من المغردين الذين اتهموها بمحاربة الدين وقيم المجتمع السعودي وتقاليده، والتغاضي عن قضايا اجتماعية مثل البطالة والفساد وتسليط الضوء على قضايا عزل الدين عن الحياة وإسقاط الولاية.

وأكد مغردون أن عكاظ مستمرة في حربها على الدين وقيمه وتعاليمه والمساس بأمن الوطن وسيادته والنظام الأساسي للحكم.

كما أشار المغردون إلى تدنٍ في مستوى الإعلام السعودي في تناول القضايا الدينية والوطنية ووجهوا له اتهامات بـ"الاختراق والهبوط بالقاع".

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السعودية
علمانية
صحيفة عكاظ

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