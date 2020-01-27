كاتبة سعودية تثير جدلا بمقال يدعو للعلمانية
وقالت الرشيد في مقالها، إن فصل الدين عن الدولة لا يعني إلغاء الدين أو محاربته ومن حق الإنسان في ظل العلمانية أن يعبد ربه كيفما يشاء ولكن ليس من حقه إجبار باقي المجتمع على مفاهيمه الدينية.
وأضافت أن " فصل الدين عن الدولة يتفق مع بعض مفاهيم القرآن الكريم كونه يرفض الإجبار والإكراه بصورة مطلقة وجلية"، على حد قولها.
وعلق مغردون على المقال بأنه جريمة كبيرة ويدعو إلى الباطل وتغيير أساس ثابت من أسس الدين ودستور الدولة القائم على الكتاب والسنة، مطالبين بحذفه ومحاسبة المسؤولين عنه ووصلت مطالبهم إلى إغلاق الصحيفة.
وواجهت "عكاظ" انتقادات حادة من المغردين الذين اتهموها بمحاربة الدين وقيم المجتمع السعودي وتقاليده، والتغاضي عن قضايا اجتماعية مثل البطالة والفساد وتسليط الضوء على قضايا عزل الدين عن الحياة وإسقاط الولاية.
وأكد مغردون أن عكاظ مستمرة في حربها على الدين وقيمه وتعاليمه والمساس بأمن الوطن وسيادته والنظام الأساسي للحكم.
كما أشار المغردون إلى تدنٍ في مستوى الإعلام السعودي في تناول القضايا الدينية والوطنية ووجهوا له اتهامات بـ"الاختراق والهبوط بالقاع".
#وفاء_الرشيد @WwaaffaaA:— مقالات عكاظ (@OKAZ__Opinion) January 26, 2020
فصل الدين عن الدولة لا يعني إلغاء الدين أو محاربته، فالأديان موجودة وتمارس في الدول العلمانية، فمن حق الإنسان في ظل العلمانية أن يعبد ربه كيفما يشاء، ولكن ليس من حقه إجبار باقي المجتمع على مفاهيمه الدينية.#عكاظ https://t.co/yPUXLBk9Cu pic.twitter.com/YRymWhX6zq
#اللبرنجية— معالي الربراري (@Mrbrary) January 26, 2020
يريدون نساءنا بلا نقاب
يريدون رجالنا بلا لحية
يريدون أحياءنا بلا مآذن
يريدون بيوتنا بلا قرآن
يريدون مجتمعاتنا بلا إسلام
يريدون ويريدون ويريدون !!
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)#عكاظ_منبر_الساقطين
لا تزال #عكاظ_منبر_الساقطين تستمر في حربها على الدين ، القول بفصل الدين عن الدولة قول مخرج من الملة لأن فيه تصريح بأن الدين نظام ولا يصلح للحكم وان على الدولة القيام بالاعمال وفق العلمانية لا ان تكون الشريعة مرجعاً للدولة ، فهل الشريعة باطلة تتتعارض مع الحكم والعلم والسياسة ! https://t.co/THen9BJZdP— سلمان البديني .. (@twaqee3) January 26, 2020
#عكاظ_منبر_الساقطين— ممدوح مطلق المطيري🇸🇦 (@mamdoh_91) January 26, 2020
ناقشوا عزوف الشباب عن الزواج
البطالة
التوطين
العنوسة
خدمات الوزارات والهيئات
المسؤولين والفساد
تركتم كل هذه القضايا الاجتماعية
وتناولتم الدين وشريعة الله التي هي حكم البلاد وعزل الدين عن الحياة وإسقاط الولاية وتحريض المرءة
أتقوا الله ماذا تركتم لإعدائنا