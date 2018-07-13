الجمعة 13 يوليو 2018 18:16
كأس العالم في أرقام
بعد انتهاء الدور نصف النهائي وتحديد طرفي النهائي نذكر فيما يلي أهم الأرقام والطرائف ونحلق في تاريخ المونديال: -
لمحة تاريخية:-
4 منتخبات وصلت للنهائي 8 مرات ولم تحصل عليه وهذه الدول هي:
- هولندا 3 مرات ولم تحصل عليه أعوام 1974 و1978 و2010
- تشيكوسلوفاكيا مرتين عامي 1934 و1962
- المجر مرتين عامي 1938 و1954
- السويد مرة واحدة عام 1958
8 منتخبات وصلت للنهائي وحصلت عليه:-
- 8 مرات لألمانيا في النهائي وحصلت على البطولة 4 مرات.
- 7 مرات للبرازيل وحصلت عليها 5 مرات.
- 6 مرات لإيطاليا وحصلت عليها 4 مرات.
- 5 مرات للأرجنتين وحصلت عليها مرتين.
- مرتان لأورغواي وحصلت فيهما على الكأس.
- مرة واحدة لإنجلترا وحصلت عليها.
- مرة واحدة لإسبانيا وحصلت عليها.
- وهذه هي المرة الثالثة لفرنسا، فهل هل تحصل على الكأس الثانية، أم تبقي كما هي ببطولة واحدة؟
- وهذه أول مرة لكرواتيا فهي تحقق أول لقب، وتدخل سجل الأبطال أم تفقده كما فقدته المنتخبات الأربعة الأخرى؟
طرائف نهائي هذه البطولة بين فرنسا وكرواتيا:-
- الظهور الأول لكرواتيا كان في كأس العالم بفرنسا 1998 بعد انفصالها عن يوغسلافيا وحققت المركز الثالث
- كرواتيا التقت منتخب الديوك الفرنسية أصحاب التنظيم والجمهور في نصف النهائي وانهزمت بنتيجة 1/2
- يلتقي المنتخبان بعد 20 عاما في روسيا وفي نهائي البطولة، فهل تأخذ بثأرها من الديوك؟
- بعد العام 1998 شاركت كرواتيا ثلاث مرات غير هذه المرة، وكانت تخرج من الدور الأول.
أرقام سريعة
- 4 أهداف في نصف النهائي بواقع هدفين لكل مباراة.
- 161 هدفا في البطولة حتى الآن في62 مباراة، بمتوسط 2.6 هدف للمباراة الواحدة.
- 216 بطاقة صفراء في البطولة في62 مباراة متوسط 3.5 بطاقة للمباراة الواحدة.
- 4 بطاقات حمراء.
- 28 ركلة جزاء نجح اللاعبون في تسديد 21 منها بنسبة 75% وفشلوا في7 بنسبة 25%.
- الهدف رقم 100 أحرزه ميسي قبل رحيله من البطولة.
- أسرع هدف كان في دور الستة عشر في مرمي كرواتيا بعد 57 ثانية أحرزه ماتياس من الدنمارك.
- من بين 14 مباراة إقصائية انتهت 9 مباريات في الوقت الأصلي، وخمس مباريات امتدت لوقت إضافي، منها 4 تم حسمها بركلات الترجيح.
- 60 هدفا في الشوط الأول بنسبة 38%.
- 98 هدفا في الشوط الثاني بنسبة 62%
- 3 أهداف في الوقت الإضافي، هدف في الشوط الأول الإضافي وهدفان في الشوط الإضافي الثاني.
المصدر
الجزيرة مباشر
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