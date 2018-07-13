كأس العالم 2018
الجمعة 13 يوليو 2018 18:16

كأس العالم في أرقام

بعد انتهاء الدور نصف النهائي وتحديد طرفي النهائي نذكر فيما يلي أهم الأرقام والطرائف ونحلق في تاريخ المونديال: -
لمحة تاريخية:-
4 منتخبات وصلت للنهائي 8 مرات ولم تحصل عليه وهذه الدول هي:
  • هولندا 3 مرات ولم تحصل عليه أعوام 1974 و1978 و2010
  • تشيكوسلوفاكيا مرتين عامي 1934 و1962
  • المجر مرتين عامي 1938 و1954
  • السويد مرة واحدة عام 1958
8 منتخبات وصلت للنهائي وحصلت عليه:-
  • 8 مرات لألمانيا في النهائي وحصلت على البطولة 4 مرات.
  • 7 مرات للبرازيل وحصلت عليها 5 مرات.
  • 6 مرات لإيطاليا وحصلت عليها 4 مرات.
  • 5 مرات للأرجنتين وحصلت عليها مرتين.
  • مرتان لأورغواي وحصلت فيهما على الكأس.
  • مرة واحدة لإنجلترا وحصلت عليها.
  • مرة واحدة لإسبانيا وحصلت عليها.
  • وهذه هي المرة الثالثة لفرنسا، فهل هل تحصل على الكأس الثانية، أم تبقي كما هي ببطولة واحدة؟
  • وهذه أول مرة لكرواتيا فهي تحقق أول لقب، وتدخل سجل الأبطال أم تفقده كما فقدته المنتخبات الأربعة الأخرى؟

 

طرائف نهائي هذه البطولة بين فرنسا وكرواتيا:-
  • الظهور الأول لكرواتيا كان في كأس العالم بفرنسا 1998 بعد انفصالها عن يوغسلافيا وحققت المركز الثالث
  • كرواتيا التقت منتخب الديوك الفرنسية أصحاب التنظيم والجمهور في نصف النهائي وانهزمت بنتيجة 1/2
  • يلتقي المنتخبان بعد 20 عاما في روسيا وفي نهائي البطولة، فهل تأخذ بثأرها من الديوك؟
  • بعد العام 1998 شاركت كرواتيا ثلاث مرات غير هذه المرة، وكانت تخرج من الدور الأول.
أرقام سريعة
  • 4 أهداف في نصف النهائي بواقع هدفين لكل مباراة.
  • 161 هدفا في البطولة حتى الآن في62 مباراة، بمتوسط 2.6 هدف للمباراة الواحدة.
  • 216 بطاقة صفراء في البطولة في62 مباراة متوسط 3.5 بطاقة للمباراة الواحدة.
  • 4 بطاقات حمراء.
  • 28 ركلة جزاء نجح اللاعبون في تسديد 21 منها بنسبة 75%  وفشلوا في7 بنسبة 25%.
  • الهدف رقم 100 أحرزه ميسي قبل رحيله من البطولة.
  • أسرع هدف كان في دور الستة عشر في مرمي كرواتيا بعد 57 ثانية أحرزه ماتياس من الدنمارك.
  • من بين 14 مباراة إقصائية انتهت 9 مباريات في الوقت الأصلي، وخمس مباريات امتدت لوقت إضافي، منها 4 تم حسمها بركلات الترجيح.
  • 60 هدفا في الشوط الأول بنسبة 38%.
  • 98 هدفا في الشوط الثاني بنسبة 62%
  • 3 أهداف في الوقت الإضافي، هدف في الشوط الأول الإضافي وهدفان في الشوط الإضافي الثاني.
المصدر
الجزيرة مباشر
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كأس العالم 2018
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