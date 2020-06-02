قيّدوا مواطنا أسود ففوجئوا بأنه عميل فيدرالي.. فيديو يفضح الشرطة الأمريكية
وطالب أفراد الشرطة، الرجل بالنهوض والذهاب معهم لكنه رفض، مما دفعهم إلى تقييده بالقوة، وبعدما اطلعوا على هويته تفاجأوا من كونه عميلًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ففكوا قيوده على الفور.
“You guys are the stupidest motherfuckers I ever met in my life” says the black guy repeatedly to two stupid cops cuz they’re arresting him and he’s an FBI Agent.— Jimmy Dore (@jimmy_dore) June 1, 2020
Now this is funny! pic.twitter.com/LO5xgMCpwy
بعدها قام العميل الفيدرالي بتوبيخهم، قائلًا "إنكم أغبى الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي"، كما أخذ هوياتهم وطلب منهم الانتظار في مركز الشرطة، حتى يأتي للقاء مديرهم.
وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي محققًا ملايين المشاهدات، وشاركه العديد من المشاهير على حساباتهم بمواقع التواصل.
Cops racially profile and cuff AN FBI AGENT. This just sums it up: https://t.co/mAp9QqbFHR— Tom Morello (@tmorello) June 1, 2020
ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي FBI)، هو وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية تأسست عام 1908، وتعمل وكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق القانون في الدولة، ولها سلطة قضائية على أكثر من 200 جريمة فيدرالية.
وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.
FBI Agent of South Sudan heritage ... being Racially Profiled ... See What happened after his arrest & what they did after they found out who he his ...👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/ZVxNQ7phqd— Tai (@worldtrav747) June 1, 2020
وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجوال في 40 مدينة وأعلنت حالة الطوارئ في 3 ولايات، واحتجزت نحو 4400 في الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ نحو أسبوع، إثر وفاة فلويد.
وكان ناشطون تداولوا، مقاطع مصورة للمظاهرات في المدن الأمريكية منذ ليلة أمس، احتجاجا على مقتل جورج فلويد، التي تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين بأماكن متفرقة.
Police brutality gone wrong this time. These two racist cops arrested a black man not knowing he's an undercover FBI AGENT he confiscated their badges. #USAonFire pic.twitter.com/bHlhgYoPFl— Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 1, 2020
والتقط أحد المتظاهرين مقطعًا مصورًا لقيام شرطية سوداء بمهاجمة زميلها الشرطي الأبيض لتعديه على أحد المتظاهرين من ذوي البشرة السمراء، مما دفع المتظاهرين لتحيتها.
وبينما تواصلت الاحتجاجات والصدامات بمناطق عدة، وفرض سلطات واشنطن ونيويورك حظر التجوال فيهما، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش لوقف الاضطرابات التي أشعلها مقتل فلويد على يد الشرطة، وأعلن عن نشر قوات إضافية في العاصمة واشنطن.
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