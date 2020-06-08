قيّدها وطرحها أرضا.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة سوداء (فيديو)
وأظهر مقطع فيديو متداول، شرطيا في العاصمة واشنطن وهو يعتدي على إحدى النساء من ذوات البشرة السمراء، ويطرحها أرضًا، ويقوم بتكبيل يديها.
🚨 I need this man’s name and badge number RIGHT NOW. Tell me everything. This is in Bellevue, Washington right next to Seattle. Like I just said in my previous posts, CHOKEHOLDS MUST BE BANNED nationwide, but that’s not enough. Bottom line, these cops choke who they want to choke. They choke who they don’t see as fully human. He’s killing her right here. 🤬🤬🤬 This is a literal rear naked choke that cuts off your blood and oxygen supply. They don’t do this to white supremacists or white terrorists who just murdered people. They know how to use restraint. They don’t need more training. They’ve been trained. They just pick and chose who to use that training for. They can be calm and cool whenever they feel like it. Period. Follow @GrassrootsLaw and go to GrassrootsLaw.org NOW to become a volunteer. We need you.
A post shared by Shaun King (@shaunking) on
وظهرت الشرطة الأمريكية في مدينة سياتل، وهي تُطلق قنابل الغاز المُسيل للدموع على المتظاهرين بكميات كبيرة، مما أصابهم بالاختناق والسُعال الشديد.
Here we go again...stay safe Seattle!!! ✌🏻🙏🏻❤️🌎 #SeattleProtest #SeattleProtests #BlackLivesMatter #OneLove pic.twitter.com/rdGsW7f0aT— The Love Bar (@lovebarofficial) June 7, 2020
من ناحية أخرى، ظهرت طفلة في إحدى المظاهرات وهي تقوم بالهتاف بقوة وحماس "لا عدالة.. لا سلام" مما دفع المتظاهرين للترديد خلفها.
This little girl is among the #BlackLivesMattter protesters in #Merrick. More at #LIHerald tonight. pic.twitter.com/5E1rmD3KqJ— Scott Brinton (@ScottBrinton1) June 3, 2020
كما قام اثنان بإقامة حفل زواجهما في مدينة فيلادلفيا، وظهرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وتم إعلان الزواج وسط المتظاهرين، والفرحة على وجوههم.
The power of love on so many levels #BlackLivesMattter #phillyprotest pic.twitter.com/b5ox0QcnIz— Rachel E. Lopez (@Rachel_E_Lopez) June 6, 2020
وللأسبوع الثاني، تشهد مدن أمريكية احتجاجات عدة على مقتل جورج فلويد وتنديدا بعنف الشرطة، واستمرت الاحتجاجات الشعبية الصاخبة في شوارع واشنطن وأمام البيت الأبيض بدعوة من منظمات أهلية وسياسية.
يأتي ذلك بينما أمر الرئيس دونالد ترمب بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبرا أنّ الوضع صار تحت السيطرة، بينما تتزايد حالة من التشاؤم بين الجمهوريين بشأن المسار الذي تسلكه البلاد في الوقت الراهن.
وكان مسؤول أمريكي كبير قد كشف أن الرئيس ترامب قال لمستشاريه خلال الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في واشنطن لوقف الاضطرابات المدنية احتجاجا على مقتل فلويد في مينيابوليس.
من ناحية أخرى، يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول أفريقية في الكونغرس الأمريكي طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق، بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.