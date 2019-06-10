قيمة صلاح التسويقية تتفوق على منتخبات بأكملها

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 من يونيو/ حزيران الجاري بمصر، وتستمر فعالياتها حتى 19 من يوليو/ تموز المقبل.

وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.

وينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء مشاركة العديد من النجوم في البطولة لقيادة منتخباتهم الوطنية أملا في قيادتها لمنصة التتويج، وذلك بعد إعلان المنتخبات المشاركة في البطولة عن قوائمها في المسابقة.

ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في المسابقة القارية 2.3 مليار يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، مما يجعلها الأغلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

التفاصيل

يتربع منتخب السنغال، الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانغا) للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوربا، مثل ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي وخاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.

يأتي منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، في المركز الثاني بالقائمة، حيث تبلغ قيمته 327.32 مليون يورو.

حل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، في المركز الثالث، بقيمة بلغت 202.28 مليون يورو.

احتل المنتخب المغربي، الفائز باللقب عام 1976، المركز الرابع في القائمة بقيمة بلغت 187.86 مليون يورو.

نجم هجوم نادي ليفربول ساديو ماني

صلاح يتصدر

يرجع ارتفاع القيمة التسويقية لمنتخب الفراعنة لتواجد نجمه محمد صلاح هداف فريق ليفربول ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قيمة في العالم، بقيمة بلغت 150 مليون يورو.

يتصدر صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة التسويقية، حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو ماني، الذي وصلت قيمته التسويقية 85 مليون يورو.

تتفوق قيمة صلاح التسويقية على قيم العديد من المنتخبات الكبرى التي سبق لها الفوز بالبطولة مثل منتخب الكونغو الديمقراطية، بطل المسابقة عامي 1968 و1974، الذي تبلغ قيمته 92.85 مليون يورو، ومنتخب جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، الذي بلغت قيمته 35.26 مليون يورو.

جاء خاليدو كوليبالي في المركز الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو.

حل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بقيمة بلغت 65 مليون يورو.

الجزائري رياض محرز حل ثانيا في قائمة اللاعبين العرب الأكثر قيمة تسويقية

المراكز الأخرى