الأحد 13 أكتوبر 2019 22:45
قيس سعيّد يعلن فوزه برئاسة تونس
أعلن قيس سعيد، الأحد فوزه بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسية التونسية متفوقا على منافسه نبيل القروي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد أمام تجمع من أنصاره، بعد مؤشرات أولية تفيد بتقدمه في الانتخابات.
وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.
وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبار محلية هذه النتائج التي أعلنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ نبيل بالعم، للقناة التاسعة الخاصة.
فيما قالت مؤسسة سيغما غونساب لسبر الآراء، إن سعيد فاز بنسبة 76.9% مقابل 23.1% لنبيل القروي.
من جانبها، هنأت حركة النهضة قيس سعيد "إثر فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب النتائج الأولية" وفقا لما نشرته على صفحتها في فيسبوك.
ودعت الحركة أنصارها للاحتفال مع الشعب التونسي في شوارع العاصمة بنتيجة الانتخابات.
أبرز تصريحات قيس سعيد
- أشكر الشعب التونسي المتشوق للحرية.
- سنقرر خطواتنا التالية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
- الشعب التونسي يدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة يستلهم منها الآخرون العبر.
- انتهى عهد الوصاية ومشروعنا يقوم على الحرية.
- سنعمل على دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
- إرادة الشعب التونسي سترتقي إلى مستوى القرار.
- الشعب التونسي أبهر العالم وليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة بكل صدق وإخلاص.
- علاقاتنا الداخلية ستبنى على أساس الثقة وسنعمل في إطار الدستور.
خلفيات
- كان سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 في المئة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 في المئة.
- في وقت سابق، بدأت عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إغلاق مراكز الاقتراع بالبلاد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.
- أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة الإقبال في 70% من مراكز الاقتراع بلغت 57.8%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع.
- فيما يتعلق بالتصويت في الخارج، بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 19.8 في المئة.
- أمام مكاتب الاقتراع تمركز عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.
- خصّصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا.
المصدر
وكالات
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