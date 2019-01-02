قيادي في نظام مبارك ينتقد دعوات لاستمرار السيسي في السلطة
- أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من 100 مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءة.
- مصر أكبر من أي رئيس وأنا متأكد أن الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك.
- قبل أن يبدأ السب والشتم أؤكد أن عمري الآن 67 سنة وبعد 3 سنوات سيكون عمري 70 سنة.
- لا أريد سوى خلق الفرص أمام الشباب الجاد والنصح لمن يريد، وبناء مناخ سياسي يسمح للرواد منهم وليس المنافقين.
- من خبرتي السياسية من يعمل على بقاء السلطة بلا تداول هم من حول الحكام الذين يطول بقاؤهم بحكم الولاء.
- من يظن أنني معارض للرئيس السيسي مخطئ، فقد انتخبته وأنا أحمي اختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.
بدأنا نقرأ عن تعديلات للدستور بحجه انه لا توجد بدائل للرئيس السيسي في حكم البلاد بعد ٣ سنوات من الآن، وأقول لهؤلاء أن أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من مائه مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءه ولا يوصم الشعب المصري.مصر أكبر من أي رئيس.انا متأكد ان الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك— حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 1, 2019
من يظن انني معارض للرئيس السيسي غلطان، فقد انتخبته وانا أحمي إختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.اذا رأيت خطأ من وجهه نظري سأقوله وأعرض البدائل واذا رأيت صحيحا سأؤيده وأعلن تأييدي. انا أحاول ان أكون مواطنا إيجابيا. واذا تمت أذيني ممن يظنون انهم حماه الرئيس فسأعلن ذلك علي الملأ— حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 2, 2019
مع احترامي لحضرتك مانصحتش ليه رئيس مبارك هو وسيسي وجهان لعمله واحده ديكتاتورية ولا الان ليس لك مصلحه في الحكم برجاء ال رد— Mohamed Abdel Azeem (@Mohamed28822846) January 2, 2019
اي نظام بيحترم نفسه ويحترم شعبه لازم يحترم الدستور واذا تم تعديله ومكانش فيه تداول سلطة سوف يصبح اى نظام يعتقد انه قوى ومتماسك الي هش علي المدى البعيد وسيسقط نفسه بنفسه والتاريخ يشهد علي ذلك— Mohamed Alaa Ramez (@MohamedAlaa_R) January 1, 2019
ومبارك اللي قعد تلاتين سنه كان علي قلبك زي العسل .يافلول مبارك انتم اخرناس تتكلمواعن مدةالرياسه ..ع فكره انا رافض تغييرالدستوروافضل ان ياتي السيسي مع الرئيس القادم رئيساللوزراء..كماانني لاأري لأمثال بواقي وفوضل نظام مبارك ان بتحدثوافي هذاالموضوع— sherif younis (@AlSheri08453599) January 2, 2019
الرئيس السيسي مالوش بدائل . كلامك يدل علي انك يا اما مش شايف الانجازات اللي بتتم في البلد او شايفها و ده مش في اهتماماتك ... او كل اللي يهمك هو الكرسي (وده عمره ماهيحصل)اللي عاش احداث السبع سنين اللي فاتت و فتره مبارك هيميز بمنتهي السهوله كنا فين و بقينا فين— Nadia Gamal (@NadiaGamal10) January 2, 2019
ياحسام ابيه انت كنت فى الحزب الحاكم وكلمتك نافذة فى الحزب أيام مبارك ومع ذلك لم نراك تلبس رداء الناصح الامين رغم الامراض والرشوه والمحسوبية والفساد وعدم احترام رجال مبارك للشعب وارتفاع نسبة السرطان بين الاطفال ...أرجوك لاتكن الناصح لنا او معارض فمثلك لايصلح لأى منهم...أعتزل— Fares mahmoud (@AhmadFares2020) January 2, 2019
كلهم لعبوا في الدستور ولقوا اللي يبرر لهم بداية بناصر اللي عطل الدستور أصلا والسادات ومبارك— منار الخولي (@manarkholy) January 2, 2019
بتفكرني بالناس إلي قالت هيحرج البرلمان ومش هيوافق على إتفاقية تيران وصنافير pic.twitter.com/5p437pJD9R— Ahmed Farag (@AhmedFa01597885) January 2, 2019
كلامك صحيح .. أما #السيسي لن يسمح بذلك فقد جانبك الصواب .. من خان القسم وقام بانقلاب عسكري يعرف مصيره تماما اذا فقد السلطه— حارس البوابة (@HaresBawaba) January 2, 2019
- تصاعَد الحديث مجددا حول تعديلات محتملة للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات أو جعلها غير مقيدة بولايتين، في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها "تخوفات وضرورات" المرحلة الراهنة، حتى يستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنجازاته ومشاريعه".
- دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في مارس/آذار الماضي وفاز بها السيسي، إذ طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد آنذاك بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
- الدستور ينص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.