ألمانيا
الثلاثاء 23 يناير 2018 21:35

قيادي في حزب ألماني مناهض للمسلمين يعتنق الإسلام

ملصق حزب البديل من اجل المانيا في الانتخابات "أوقفوا الأسلمة" (أرشيفية)
ملصق حزب البديل من اجل المانيا في الانتخابات "أوقفوا الأسلمة" (أرشيفية)
غيتي
أعتنق ارتور فاغنر، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية براندنبورج، الإسلام وتخلى عن منصبه في المكتب التنفيذي للحزب.

وقال اندرياس كالبيتس، رئيس الحزب اليميني الشعبوي المعادي للإسلام في ولاية براندنبورغ (الثلاثاء) إن فاغنر استقال من منصبه في مجلس رئاسة الحزب في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الجاري لأسباب شخصية.

وأوضح أنه لم يكن قد عُرِفَ حتى ذلك الوقت أن فاغنر تحول إلى الإسلام.

كانت صحيفة "تاغس شبيغل" وصحيفة "ميركشه ألغماينه" تحدثتا في وقت سابق عن هذا الموضوع على موقعهما الإلكتروني.

من جانبه، قال دانيل فريزه، المتحدث باسم الحزب في براندنبورغ إن "الحزب ليس لديه مشكلة في هذا (اعتناقه الإسلام)"، مشيرا إلى أن الحزب به مجموعات لرعاية مصالح المسلمين والمسيحيين والمثليين.

وحسب تقرير الصحيفتين فإن فاغنر رفض التعليق على خطوة اعتناقه الإسلام وقال إن " هذه مسألة شخصية".

يذكر أن الحزب كان قد احتل عناوين الصحف مرارا بسبب تصريحات معادية للإسلام.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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ألمانيا
حزب البديل الألماني
ارتور فاغنر
الإسلام

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