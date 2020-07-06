السودان
الثلاثاء 7 يوليو 2020 00:42

قيادي بالحزب الشيوعي يصف التلفزيون السوداني بتلفزيون طالبان.. ما السبب؟

كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
فيسبوك
وصف كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي السوداني وقوى الحرية والتغيير التلفزيون السوداني بأنه تلفزيون "طالبان" بعد ظهور مذيعة محجبة أثناء نشرة الأخبار.

وأثار الوصف استياء رواد شبكات التواصل في السودان، وقالوا إنه تدخل في الحرية الشخصية، ووصف بعض المستخدمين منشور كرار بأنه "تطرف وغباء، ويدل على جهل ناشره".

فيما رأى مغردون آخرون أن كرار والذي يعتبر عضوا في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير انتقل من "الهرطقات الاقتصادية إلى الوصاية على تلفزيون السودان، ومن إزاحة ديكتاتورية لبناء حكم ديكتاتوري آخر" في إشارة لتولي تحالف الحرية والتغيير السلطة في البلاد.

وطالب مغردون مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد كمال كرار ردا على ما نشره من إساءة على حد قولهم.

وكمال كرار هو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وكاتب متخصص في الشأن الاقتصادي وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

المصدر
خدمة سند

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