قيادي بالحزب الشيوعي يصف التلفزيون السوداني بتلفزيون طالبان.. ما السبب؟
وأثار الوصف استياء رواد شبكات التواصل في السودان، وقالوا إنه تدخل في الحرية الشخصية، ووصف بعض المستخدمين منشور كرار بأنه "تطرف وغباء، ويدل على جهل ناشره".
فيما رأى مغردون آخرون أن كرار والذي يعتبر عضوا في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير انتقل من "الهرطقات الاقتصادية إلى الوصاية على تلفزيون السودان، ومن إزاحة ديكتاتورية لبناء حكم ديكتاتوري آخر" في إشارة لتولي تحالف الحرية والتغيير السلطة في البلاد.
حكومات تلبسنا و حكومات تقلعنا— sara osama (@TheeSaraO) July 6, 2020
الله ياخدم كلهم https://t.co/PIZ6T8QIFg
الجاهل دا متخيل التقدمية هي مهاجمة الحجاب أو ربطه بالكيزان. الحزب دا الحمد لله أنه عضويته حبة شديد و ما عنده طريقة يصل غير بالإنقلابات و دي بقت حاجة مستحيلة. لأنهم كان وصلوا السلطة حيوروا الناس تطرف عكسي مناقض للكيزان يحيل البلد إلى جحيم ! https://t.co/qHVqIQi3lT— Social distancer 🤞🏿 (@SudanPower) July 6, 2020
وطالب مغردون مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد كمال كرار ردا على ما نشره من إساءة على حد قولهم.
الشيوعية أيديولوجيا مستعملة لا تصلح للعصر تركها أصحابها والتحقوا بالمجتمع الدولي. عثرت عليها دول وأحزاب وهي تتفقد مزابل الأمم لعلها تجد حلول لمصائبها.— Sameh Hashim (@samehhashim) July 6, 2020
السودان لن يكون أسير أوهام الماركسيين البالية يا كمال كرار https://t.co/fGF22ycWLD
تطاول عضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير كمال كرار— S H I H A B (@shihabgasim) July 6, 2020
اتمنى ان يرد عليه مدير التلفزيون والمذيعة بفتح بلاغ لدى نيابة المعلوماتية pic.twitter.com/2yp1roRKJZ
وكمال كرار هو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وكاتب متخصص في الشأن الاقتصادي وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
ما الذي يدور بخلد السيد كمال كرار عضو اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير وعو ينتقد مظهر المذيعة— MADANi (@MadaniMohmed) July 6, 2020
لم ينطلق لمسألة معايير إختيار المذيعيين ولا شروط الكفاءة
تغيير الثقافة والبنى الإجتماعية عبر السلطة من أعلى لأسفل ما هو إلا طريق لدكتاتورية جديدة pic.twitter.com/Q8w2UwPPW4
يبدو ان آراء كمال كرار الغبية ما محصورة في الاقتصاد فقط. https://t.co/IDziveVjch— Wael Jabir (@waeljabir) July 6, 2020
كل يوم يثبت الشيوعين انو رأي الكيزان فيهم صحيح تماماً .— حسن - السادس عشر (@Yourfavfr7) July 6, 2020
كمال كرار دا مفتكر السودان دا الصين ولا شنو ؟ pic.twitter.com/fgTsWblRM4