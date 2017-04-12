لبنان
الأربعاء 12 أبريل 2017 21:35

قوة فلسطينية تنتشر في مخيم بجنوب لبنان وتنهي اشتباكات

آثار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان
آثار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان
رويترز
انتشرت القوى الفلسطينية المشتركة في حي رئيسي بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة مع متشددين إسلاميين لتنهي الأربعاء ستة أيام من الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان عن مقتل سبعة أشخاص.

وبدأت أعمال العنف يوم الجمعة عندما حاولت قوات الأمن الفلسطينية المشتركة الانتشار في كافة أنحاء المخيم لكنها قوبلت بمقاومة من جماعة بدر الإسلامية السنية.

وتضم قوات الأمن المشتركة الفصائل الفلسطينية الرئيسية في المخيم بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مخيم عين الحلوة
لبنان
فلسطينيون
اشتباكات

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