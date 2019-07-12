قوات سعودية بدلا من الإماراتية في اليمن والرياض مستاءة من أبوظبي

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر عسكرية يمنية أن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في ميناءي المخا والخوخة اللذين كانت تستخدمهما الإمارات في حملتها للسيطرة على الحديدة.

قوات سعودية بدلا من الإماراتية:

نسبت رويترز إلى مصادر أن السعودية اتخذت هذه الإجراءات لتأمين الميناءين.

أضافت أن الرياض أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة عدن وجزيرة بريم في مضيق باب المندب.

نقلت رويترز عن مسؤول إماراتي كبير رفض نشر اسمه قوله إن قرار خفض القوات اتخذ بعد نقاشات كثيرة مع الرياض.

قال المسؤول إن أبو ظبي غير قلقة بشأن حدوث أي فراغ عسكري في اليمن وعزا المسؤول ذلك إلى تدريب الإمارات لـ 90 ألف جندي يمني.

أشارت "رويترز" إلى أن التحالف السعودي الإماراتي لم يرد على طلبات التعليق في هذا الشأن.

الإمارات تسحب قواتها بوتيرة أسرع:

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الإمارات تسحب قواتها من اليمن بوتيرة سريعة بعد تيقنها من أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها.

نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين مطلعين على التفاصيل قولهم إن انخفاضا في عدد القوات الاماراتية قد حدث بالفعل مدفوعاً برغبة الخروج من حرب مكلفة للغاية حتى لو أغضب ذلك حلفاءهم السعوديين.

ذكرت نيويورك تايمز أن الإماراتيين تجنبوا الإعلان عن خطوة الانسحاب علنا للتخفيف من انزعاج نظرائهم السعوديين.

دبلوماسيون غربيون أشاروا إلى أن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة نتيجة القرار الاماراتي وأن كبار المسؤولين في البلاط الملكي السعودي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب.

رغم أن مسؤولاً بالسفارة السعودية في واشنطن نفى للصحيفة أن يكون قادة المملكة غير سعداء إلا أن المسؤول اعترف ضمنياً بحصول الانسحاب معتبراً إياه تغييرا تكتيكيا يحدث عادة أثناء الحملات ويتم تنفيذه بالتنسيق مع التحالف، وفق تعبيره.

قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن (رويترز)

في سياق متصل قالت مصادر لـ "الجزيرة" إن الحكومة اليمنية سلمت آليات عسكرية إماراتية للمجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى اليمنية بطلب من السعودية.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية الإماراتية كانت على متن السفينة التي أوقفها محافظ سقطرى رمزي محروس في وقت سابق.

وكان محافظ سقطرى أوقف في مايو/ أيار الماضي سفينة إماراتية، بعد رفض تفتشيها والاشتباه بوجود أسلحة ومعدات عسكرية على متنها، كتعزيزات لقوة موالية للإمارات داخل سقطرى.

وفد إماراتي زار طهران: