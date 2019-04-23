قوات حكومة الوفاق تسيطر على مناطق في غريان معقل حفتر

أفراد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً يمرون بالقرب من دبابة تالفة تابعة لقوات حفتر في منطقة الهيرة رويترز

قال مصدر عسكري من حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن قوات الوفاق سيطرت على كامل منطقة الهيرة على الحدود الإدارية لمدينة غريان.

التفاصيل: قوات حفتر خسرت عددا من مقاتليها وآلياتها العسكرية وتراجعت إلى داخل غريان بعد مواجهات عنيفة مع قوات الوفاق.

قال المصدر إن قوات الوفاق قطعت بسيطرتها على منطقة الهيرة أحد خطوط إمداد قوات حفتر الرئيسية القادمة من غريان.

توقع المصدر أن تشن قوات حفتر هجوما مضادا لاستعادة مواقعها التي خسرتها بعد أن فتحت خط إمداد من طريق زراعي يعرف بطريق النهر يصل من غريان إلى آخر منطقة في الحدود الإدارية للعاصمة لتعويض الطريق الرئيسي الذي قطعته قوات الوفاق. أفراد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في منطقة الهيرة (رويترز) أزمة الدبلوماسيين الأوربيين: نفت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية من أن الدبلوماسيين الأوربيين الذين أوُقفوا في معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا هم أعضاء في المخابرات الفرنسية.

قالت المتحدثة إن الإذاعة الفرنسية بثت الخبر دون التثبت من المصادر الرسمية في الرئاسة التونسية.

كانت إذاعة فرنسا قد نقلت عن مصدر بالرئاسة التونسية قوله إن الفرنسيين الـ 13 هم عناصر في المخابرات الفرنسية وليسوا دبلوماسيين كما أعلنت فرنسا سابقا.

أضاف المصدر أن الأمر نفسه ينطبق على المجموعة الأوربية التي اعتُقلت في نفس الفترة حيث أكد أنهم عناصر مخابرات وليسوا دبلوماسيين. صور جوازات بعض عناصر فريق المخابرات الفرنسي الذي أوقف بتونس (الجزيرة) مخاطبة قبرص: وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا خاطب السلطات القبرصية لوقف منح جوازات سفر قبرصية لأربعة من أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك لحين إصدار أوامر قبض بحقهم وإحالتها إلى الإنتربول.

قال باشاغا في رسالة إلى وزير داخلية قبرص، إن خالد والصديق وبلقاسم وصدام، أبناء حفتر متورطون ومتهمون بعدة قضايا جنائية كالسطو على مصرف ليبيا المركزي وارتكاب أفعال إجرامية أخرى.

أفادت الرسالة، بوصول معلومات إلى وزارة داخلية حكومة الوفاق تفيد بأن أبناء حفتر الأربعة تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية. قمة الاتحاد الأفريقي: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الوقت حان ليتخلص الليبيون من الحقبة الحالية المؤلمة وفق تعبيره ويتوجهوا نحو بناء دولتهم.

أضاف السيسي خلال القمة التشاورية للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان وليبيا في القاهرة، أن تحقيق ذلك مرتبط بالسماح لمؤسسات الدولة من تأدية واجبها وتمكين الجيش والشرطة من توفير الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

طالب السيسي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل فوري لاستئناف المسار السياسي في ليبيا عبر التنسيق مع مختلف الأطراف دون استثناء وفق قوله. قمة تشاورية تضم عدة دول أفريقية لمناقشة التطورات في السودان وليبيا في القاهرة (رويترز) قضايا المهاجرين: ناشدت مجموعة العمل المشتركة لمعالجة قضايا المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، الأطراف المتحاربة في البلاد، عدم استخدام المهاجرين كدروع بشرية. ودعت إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.

جاء ذلك في ختام اجتماع "المجموعة" بمقر الاتحاد الأفريقي باديس أبابا.

ناقش الاجتماع الوضع الإنساني في ليبيا، وطرق تقديم المساعدات للمهاجرين المحاصرين هناك، حيث يوجد نحو 7000 مهاجر في مراكز الاحتجاز.

تضم مجموعة العمل المشتركة لمعالجة قضايا المهاجرين غير النظاميين في ليبيا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.