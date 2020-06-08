الصراع في ليبيا
الاثنين 8 يونيو 2020 20:57

قوات حفتر تهدد بإعدام أهالي في بنغازي بدعوى تأييدهم للوفاق (فيديو)

آثار الدمار في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
آثار الدمار في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
رويترز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وهي تتوعد أهالي في بنغازي شرق ليبيا بدعوى دعمهم لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وأظهرت اللقطات شخص يدعى "شريف المرغني" وهو أحد أفراد الصاعقة التابعين لقوات حفتر، وهو يهدد ويتوعد أهالي أحد الأحياء السكنية ببني غازي.

ويٌظهر المقطع المرغني، وهو يهدد ببيع منازل أحد الأحياء السكنية بعد تهجير أهلها، ويهدد بإعدام ساكنيه بدعوى معارضتهم لحفتر.

وكان المرغني قد نشر مقطع مشابه مطلع الشهر الجاري، يتوعد فيه بقتل النساء وكل من يعارض حفتر.

وتكبدت مليشيات حفتر خسائر باهظة في الأيام الأخيرة في ظل تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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