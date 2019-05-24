الجمعة 24 مايو 2019 11:11
قوات حفتر تقصف مقر مجلس النواب في طرابلس (صور)
قال المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن طائرة تتبع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قامت بقصف مقر مجلس النواب في طرابلس صباح اليوم الجمعة.
التفاصيل:
- عرض المكتب على صفحته بموقع فيسبوك صورا تظهر أضرارا مادية لحقت ببعض أجزاء المقر الواقع بفندق ريكسوس بطرابلس، والذي كان مقرا للمؤتمر الوطني العام.
- يتركز القتال في الضواحي الجنوبية لكن فندق ريكسوس أقرب لوسط المدينة بالقرب من المقر السكني السابق للزعيم الراحل معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011.
- وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أدانت في بيان لها، الجمعة، بأشد العبارات القصف الذي تعرض له مقر مجلس النواب والذي خلف أضرارا بالمبني.
- أكدت الوزارة أن هذا العمل "يضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات حفتر على العاصمة طرابلس وهذه ليس الأولى فقد سبقها قصف عشوائي بالصواريخ على المناطق الأهلة بالسكان".
- دعت الوزارة المجتمع الدولي بأن "يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا العدوان على العاصمة طرابلس الذي يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل".
خلفيات:
- منذ بداية مايو الجاري يعقد عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي جلسات في العاصمة، للتنديد بهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على طرابلس.
- اعتبرت لجنة الأمن القومي والدفاع في مجلس النواب بطبرق (شرق)، أن هذه الخطوة من قبل نواب المنطقة الغربية لاختيار رئاسة جديدة للبرلمان وعقد الجلسات هي محاولة لخلق جسم جديد، وشق الصف.
- منذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشن قوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا.
- لم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.
- أثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع.
- تعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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