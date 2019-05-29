قوات حفتر تسلم مصر ضابط جيش سابق متهم في قضايا "إرهاب"

هشام عشماوي عقب إزالة عصابة من على عينيه

أعلن التليفزيون المصري، أن القاهرة تسلمت من قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الضابط السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي المتهم بـ"الإرهاب" في عدة قضايا.

تسليم عشماوي للقاهرة: التلفزيون المصري في الساعة الأولى من صباح الأربعاء، أفاد أن "قوات حفتر قامت بتسليم هشام عشماوي إلى المخابرات العامة المصرية".

وكالة الأنباء المصرية الرسمية: مصر "تسلمت عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا".

بث التلفزيون لقطات تبرز وصول عشماوي في قبضة القوات الخاصة لبلاده على متن إحدى الطائرات الحربية التي هبطت بمطار القاهرة.

التلفزيون المصري: مصر تسلمت من قوات حفتر "إرهابيًا" ثانيا بخلاف عشماوي (دون تفاصيل أكثر).

يأتي تسليم القاهرة للعشماوي المتهم في قضايا إرهاب بمصر وتم توقيفه في ليبيا أكتوبر/ تشرين أول 2018، عقب وقت قصير من زيارة قام بها كامل مساء الثلاثاء إلى ليبيا، والتقى حفتر الذي تدعمه السلطات المصرية.

وسائل إعلام مصرية قالت إن عشماوي كان في طائرة حربية رافقت طائرة رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى ليبيا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال على فيسبوك: أؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن. وحوووش القوات الخاصه بالقوات المسلحه

تؤتى بالارهابى هشام عشماوى الى مصر لينال عقابه#كله_حيتحاسب



pic.twitter.com/biweLpV3De — حرب وجود (@ahmedamara37) ٢٨ مايو ٢٠١٩ القبض على عشماوي: في أكتوبر 2018، أعلن متحدث باسم قوات حفتر، توقيف الضابط عشماوي في درنة شرقي ليبيا.

صحف حكومية مصرية آنذاك قالت إن عشماوي هو زعيم "تنظيم المرابطين" التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان في المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

حسب تقارير محلية بمصر، يقود "تنظيم المرابطين" ضابط الصاعقة (قوات خاصة) السابق، هشام عشماوي. العمليات المتهم فيها عشماوي: جهاز الأمن يتهم عشماوي بالمشاركة في تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق (سبتمبر/أيلول 2013).

أيضًا يتهم الأمن هذا التنظيم، بالضلوع باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق (يونيو/حزيران 2015).

هجوم كمين الفرافرة (غرب)، فى يوليو/تموز 2014، والذي قتل فيه 22 شرطيًا.

حادثة العريش الثالثة (بسيناء)، شباط/فبراير 2015، التي أسفرت عن مقتل 29 عسكريًا.

حادث الواحات غربي البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا. قوات حفتر تسلم عشماوي للنظام المصري خلفيات: عشماوي ظهر في مقطع مصور في 2017، وكنى نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، وأعلن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، معلنًا عن موقعه التنظيمي الجديد كزعيم لجماعة جديدة حملت اسم "المرابطون".

حكم على عشماوي غيابيًا في مصر بالإعدام لإدانته بالتورط في هجمات بينها هجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من أسرة عشماوي حول تلك الاتهامات التي تتحدث عنها السلطات المصرية، أو من محاميه.

منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر الذي يدعمه النظام في مصر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.