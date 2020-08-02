الصراع في ليبيا
الأحد 2 أغسطس 2020 20:25

قوات الوفاق: وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة

صور نشرتها حكومة الوفاق لمرتزقة من مدينة السويداء السورية خلال تجهيزهم للسفر إلى ليبيا
مواقع التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة، لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في سرت والجفرة.

جاء ذلك في تصريح متلفز للعميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت- الجفرة، أوردته فضائية "فبراير" الليبية الخاصة.

وقال دراه: "الدعم الروسي ما زال مستمرا لهذا المتمرد وجنوده (في إشارة لحفتر)، رصدنا السبت وصول 5 رحلات لطائرات شحن عسكرية روسية مُحملة بالعتاد والمعدات إلى سرت (شمال) والجفرة (وسط).

وأوضح أن قوات الوفاق "رصدت أيضا وصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار بنغازي، أمس السبت، ووصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار الأبرق الدولي يوم الجمعة".

واختتم دراه قائلا: "كل هذه طائرات الشحن روسية، تحمل المرتزقة والعتاد إلى المنطقة الشرقية والتراب الليبي".

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط)، بحسب وكالة الأناضول.

وتضم قوات حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندونه في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

وحققت قوات الوفاق، أخيررا، انتصارات ضد قوات حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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