الصراع في ليبيا
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 17:49

قوات الوفاق: مقتل 4 من مرتزقة فاغنر بتحطم مروحية وسط ليبيا

دورية تابعة لغرفة عمليات سرت الجفرة
دورية تابعة لغرفة عمليات سرت الجفرة
حساب الغرفة على فيسبوك
قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، إن أربعة مقاتلين مرتزقة تابعين لمجموعة "فاغنر" الروسية، قتلوا في تحطم مروحية تحمل على متنها ذخائر، وسط ليبيا.

وقال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة": "سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة (وسط)".

وأضاف: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، مما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية".

وأوضح أن "المروحية كانت متجهة نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

ويستعين اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمرتزقة من عدة دول أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر" في حربه للسيطرة على حقول النفط والسلطة في ليبيا.

وشن حفتر هجوما على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/ نيسان 2019، وكان قاب قوسين من السيطرة عليها قبل أن تتدخل تركيا بدعم عسكري لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لتتغير قواعد المعادلة.

ومنيت قوات حفتر بهزائم متتالية وانسحبت من كافة الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينتي بني الوليد وترهونة.

ويسود الوضع حاليا هدنة هشة في ليبيا، في ظل مساع دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
حتى لا تعتني الأم بالطفل وحدها.. فرنسا تمنح الآباء الجدد إجازة أبوة إلزامية
Thumbnail
"في الفم ماء كثير".. سفير مصري يوجه رسالة للمسؤولين بشأن هدم منازل الفقراء
Thumbnail
السيسي يجتمع بحفتر وعقيلة صالح.. وهذه نتائج المباحثات
Thumbnail
السودان يقر بمناقشة "السلام العربي الإسرائيلي" مع أمريكيين في الإمارات
Thumbnail
لانقطاع الكهرباء.. "ذا روك" يحطّم بوابة بيته الحديدية ليلحق بعمله (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  2. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  3. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  4. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  5. هل يقوم التطعيم ضد الدرن بدور في تقليل وفيات كورونا؟ (فيديو)