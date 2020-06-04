الصراع في ليبيا
الخميس 4 يونيو 2020 20:24

قوات الوفاق تأسر قائدا بارزا في قوات حفتر وتستولي على عشرات الآليات (فيديو)

قوات الوفاق تستولي على آليات خاصة بقوات حفتر
فيسبوك
أسرت قوات حكومة الوفاق الليبية قائدا بارزا في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر واستولت على عشرات الآليات خلال تقدم القوات باتجاه المدخل الغربي لمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته على فيسبوك إن قوات الوفاق تمكنت من "القبض على القائد "رياض الكبير" خلال محاولته الهروب مختبئاً بين عدد من النساء".

وأضاف أن "عملية القبض على الكبير تمت خلال تقدم قواتنا إلى (منطقة) فم ملغة، داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة"، على بعد 90 كيلو مترا جنوب شرق طرابلس.

وقال الكبير إنه "آمر (قائد) السرية 07‎" بميليشيا "الكانيات" التابعة لحفتر.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك مدني إن قوات حكومة الوفاق استولت على عشرات الآليات العسكرية التي تركتها قوات حفتر خلال فرارها.

ونشر مدني على صفحته على "فيسبوك مقطع فيديو يظهر احتفالات سيطرة قوات الوفاق على عدة مناطق على مشارف ترهونة، والسيطرة على أكثر من 150 آلية عسكرية تابعة لقوات حفتر.

وقال بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد قنونو إنه لن يسمح بجعل المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس وكرا لفلول حفتر الهاربة.

وأضاف قنونو أن "الجيش أصدر تعليمات لقواته لمطاردة الفلول الهاربة حتى يلقوا أسلحتهم ويسلموا أنفسهم، ولن نسمح بجعل المناطق المحيطة بطرابلس وكرا لتجمعهم وإعادة الهجوم".

وأعلن قنونو صباح الخميس سيطرة قوات الوفاق "على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، بعد القضاء على بؤر التمرد".

وقال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن "نهاية التمرد في طرابلس هو بداية النهاية لمشروع الديكتاتورية في كامل ليبيا"

ودعا باشاغا "أهالي المدن المختطفة من هذا المشروع الانتفاض، لتجنيب مدنهم الحرب، والعودة إلى شرعية الدولة".

المصدر
الأناضول
خدمة سند

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