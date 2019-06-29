السبت 29 يونيو 2019 23:41
قوات الأمن السودانية تقتحم مقرا للمعارضة في الخرطوم
قال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري اقتحمت مقرا للتجمع ومنعت إقامة مؤتمر للمعارضة.
التفاصيل
- المتحدث باسم تجمع المهنيين للجزيرة مباشر: جنود مدججون بالسلاح اقتحموا مقرنا ومنعونا من عقد المؤتمر الصحفي.
- مصادر للجزيرة مباشر: قوات من جهاز الأمن والمخابرات السوداني اقتحمت مقر التجمع وقامت باستجواب كل من كان موجودا في المكان.
- المتحدث باسم تجمع المهنيين للجزيرة مباشر: اقتحام قوات الأمن لمقرنا يثير الشكوك حول نية المجلس العسكري.
- المتحدث باسم تجمع المهنيين للجزيرة مباشر: لا نعرف هوية الجنود الذين اقتحموا مقرنا وما إذا كانوا من قوات الدعم السريع ولا من أمرهم بذلك.
- قيادي بقوى الحرية والتغيير: اقتحام مقر تجمع المهنيين يؤكد مضي المجلس العسكري في سياسة القبضة الأمنية.
- قيادي بقوى الحرية والتغيير: تصريحات المجلس العسكري في السودان تخالف أفعاله على الأرض.
- قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان: المجلس العسكري يدفع قوى الحرية والتغيير نحو مواقف سلبية إزاء المفاوضات.
- الوساطة الأفريقية الإثيوبية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود حل الأزمة السودانية.
- الوساطة الأفريقية الإثيوبية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود حل الأزمة السودانية.
البرهان: تسليم الحكم لسلطة منتخبة
- رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان قال إن الجيش سيسلم الحكم إلى "سلطة منتخبة".
- البرهان: ستكونون شركاء في بناء السودان الجديد الذي ضحيتم من أجله.
- البرهان: سنصل لاتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية يحقق طموحات السودانيين.
- البرهان: مستعدون لتسليم الحكم الآن إلى أية سلطة منتخبة من الشعب السوداني.
- البرهان: الشعب السوداني هو صاحب المصلحة الحقيقية وهو من بدأ الثورة وسنكمل المشوار سويا.
- البرهان: نعدكم وعدا تاما بأننا وأنتم سنبني سودان جديدا ونحن جاهزون للتفاوض.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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