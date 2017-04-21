تنظيم الدولة
الجمعة 21 أبريل 2017 21:59

قوات أمريكية تقتل مساعدا مقربا لـ "أبو بكر البغدادي"

أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية
كشفت الولايات المتحدة اليوم عن عملية عسكرية سرية لقتل عنصر في تنظيم الدولة يعتبر مساعدا مقربا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وارتبط اسمه بهجوم على ملهى ليلي في تركيا قتل 39 شخصا.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن عبد الرحمن الأوزبكي الذي يعتقد أنه من أوزبكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من أبريل نيسان.

وقال توماس "كانت عملية برية. أعتقد أن هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر" ورفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات. وأكد أن الأوزبكي لم يقتل في غارة جوية.

المصدر
رويترز
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تنظيم الدولة
أبو بكر البغدادي
العراق
الولايات المتحدة
عملية برية

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