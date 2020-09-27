مصر
الأحد 27 سبتمبر 2020 16:37

قنوات إعلامية تابعة للمخابرات المصرية تعترف بفبركة مظاهرات

لازالت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السيسي مستمرة منذ أسبوع
لازالت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السيسي مستمرة منذ أسبوع
مواقع التواصل
اعترفت قنوات إعلامية تابعة لأجهزة المخابرات المصرية بأنها قامت باستئجار ممثلين وجموعا من المواطنين واصطنعت بهم مظاهرة مشابهة لتلك المظاهرات التي تعم مناطق متفرقة في مصر منذ أسبوع.

وبعد أن قامت القنوات التي تديرها أجهزة الدولة ببث هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط سيل لقطات المظاهرات الحقيقية المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خرجت على المشاهدين بمحاولة للتشكيك في مصداقية المظاهرات بشكل عام.

والجزيرة إذ تعتذر عن بث المظاهرة المذكورة لتستغرب هذا الأسلوب الساذج؛ الذي يؤكد صحة بقية المظاهرات الأخرى. فلو لم يكن تدفق لقطات المظاهرات ضخما لما وقع من نقل المظاهرة المفبركة في الخطأ.

ومن المعروف أن الإعلام الذي تديره أجهزة الدولة في مصر مشهود له بحرفية فبركة مظاهرات مماثلة، ولعل أشهرها استخدام حيل بصرية متقنة لتضخيم أعداد المتظاهرين في 30 يونيو/حزيران 2013.

وهي المظاهرات التي سبقت الانقلاب العسكري مباشرة، ولا تزال الحيل الفنية التي استخدمت فيها سرا يتكتم عليه مخرجها المعروف خالد يوسف، ويعد بكشفه في الوقت الذي يراه هو مناسبا.

وفي ذكرى الانقلاب العسكري لهذا العام كتب خالد يوسف سلسلة من التغريدات قال فيها إن الكثيرين يطلبون منه الإدلاء بشهادته حول حقيقة ما حدث في مظاهرات يونيو/حزيران 2013، وأضاف أنه سجل شهادته وحفظها مصورة ومكتوبة "عند أحد الأمناء" على حد تعبيره، إلا أن الوقت لم يحن بعد لكشف الحقيقة.

وعلى مواقع التواصل علق كثير من المغردين على مشاهد المظاهرات المفبركة، ورأى أحد المغردين أن الفيديو المفبرك "أكبر دليل على صدق قنوات المعارضة والجزيرة وليس العكس"، لأنه إذا كانت مقاطع التظاهر الأخرى مفبركة ما الذي سيدعوهم لعرض فيديو ليس من إنتاجهم وإخراجهم؟

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مظاهرات
فبركة
المخابرات المصرية
مظاهرات 30 يونيو

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