السبت 5 يناير 2019 21:34
قناة سي بي إس الأمريكية تكشف كواليس حوار السيسي
بثت قناة سي بي إس الأمريكية الكواليس التي دارت أثناء حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع برنامجها الشهير "ستون دقيقة".
التفاصيل:
- القناة أجرت لقاءا مع مقدم البرنامج سكوت بيلي، ومنتجة البرنامج حول المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
- منتجة البرنامج قالت إن الرئاسة المصرية طلبت الحصول على الأسئلة مكتوبة قبل إجراء المقابلة وهو ما قوبل بالرفض.
- حول إذا ما كانت هناك أسئلة محرجة قد تتسبب في قيام الرئيس المصري بترك المقابلة رد المذيع سكوت بيلي أنه لا يتهم، إذا كان هناك سؤال مهم فسوف يوجهه.
- السلطات المصرية حاولت وقف بث اللقاء مع الرئيس السيسي دون أن تذكر القناة الأسباب.
خلفيات:
- القناة قالت إنها ستبث الحوار كاملا الأحد المقبل، مشيرة إلى أن السفير المصري في واشنطن تواصل مع فريق برنامج "60 دقيقة" وطلب عدم بث الحوار.
- السيسي قال في مقتطف بث من الحوار إن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء.
- السيسي شدد على أن العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى.
- الرئيس المصري قال إنه لا سجناء سياسيين في مصر ولا أعرف من أين أتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي.
المصدر
الجزيرة مباشر