مصر
السبت 5 يناير 2019 21:34

قناة سي بي إس الأمريكية تكشف كواليس حوار السيسي

بثت قناة سي بي إس الأمريكية الكواليس التي دارت أثناء حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع برنامجها الشهير "ستون دقيقة".
التفاصيل:
  • القناة أجرت لقاءا مع مقدم البرنامج سكوت بيلي، ومنتجة البرنامج  حول المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
  • منتجة البرنامج قالت إن الرئاسة المصرية طلبت الحصول على الأسئلة مكتوبة قبل إجراء المقابلة وهو ما قوبل بالرفض.
  • حول إذا ما كانت هناك أسئلة محرجة قد تتسبب في قيام الرئيس المصري بترك المقابلة رد المذيع سكوت بيلي أنه لا يتهم، إذا كان هناك سؤال مهم فسوف يوجهه.
  • السلطات المصرية حاولت وقف بث اللقاء مع الرئيس السيسي دون أن تذكر القناة الأسباب.
مقتطف من لقاء السيسي مع برنامج "ستون دقيقة"
خلفيات:
  • القناة قالت إنها ستبث الحوار كاملا الأحد المقبل، مشيرة إلى أن السفير المصري في واشنطن تواصل مع فريق برنامج "60 دقيقة" وطلب عدم بث الحوار.
  • السيسي قال في مقتطف بث من الحوار إن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء.
  • السيسي شدد على أن العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى.
  • الرئيس المصري قال إنه لا سجناء سياسيين في مصر ولا أعرف من أين أتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
السيسي
سي بي إس
أمريكا
سيناء
إسرائيل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أول اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء في 2019
Thumbnail
تعادل الإمارات مع البحرين في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم