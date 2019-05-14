الثلاثاء 14 مايو 2019 09:44
قناة المسيرة: 7 طائرات حوثية استهدفت منشآت حيوية سعودية
قالت قناة "المسيرة" التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.
التفاصيل وفق قناة "المسيرة":
- القناة نقلت عن مصدر عسكري حوثي، قوله إن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.
- المصدر لم يحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.
- المصدر أشار إلى أن هذه العملية العسكرية "تأتي ردًا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا. ومستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية".
تنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/R8LKGBJN7H— قناة المسيرة (@almasirah) ١٤ مايو ٢٠١٩
ولم يصدر تأكيد من السعودية بشأن التقرير الذي جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.
الصراع في اليمن
- اليمن يعاني عدم الاستقرار منذ عقود، وبدأ أحدث صراعاته في أواخر 2014 عندما طردت قوات الحوثيين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.
- على إثر ذلك، تدخل تحالف تسانده السعودية من قوات يمنية وعربية في مارس/ آذار 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.
-
جماعة الحوثي، التي تقول إنها تقود ثورة ضد الفساد، تسيطر على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية في اليمن.
-
الصراع دفع اليمن، أحد أفقر البلدان العربية بالفعل، إلى شفا المجاعة وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
- لا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية