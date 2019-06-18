الثلاثاء 18 يونيو 2019 00:54
قناة المسيرة: الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة
قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين نقلا عن متحدث عسكري إنهم شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية.
التفاصيل:
- المسيرة نقلت عن "المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن الطيران المسير نفذ مساء الاثنين عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي".
- العميد سريع أوضح "أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات من نوع قاصف 2 Kأصابت أهدافها بدقة".
- القناة قالت إن "هذه العملية تعتبر الرابعة من نوعها خلال أسبوع واحد إحداها بصاروخ "كروز" استهدف برج المراقبة بمطار أبها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة".
- المسيرة أشارت إلى استهداف "سلاح الجو المسير الأيام الماضية أهدافا حيوية في مطارات جيزان ونجران وأبها، كما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إضافة الى عملية التاسع من رمضان التي استهدفت مضخات النفط في منطقة الرياض والتي كانت بمثابة تدشين للعمليات الهجومية في العمق السعودي".
- لم يرد تأكيد أو نفي من الجانب السعودي بشأن الهجوم.
- هجوم جديد على مطار أبها
- قناة المسيرة قالت في وقت سابق الإثنين إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها بجنوب السعودية. ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.
- الحوثيون شنوا عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ الأربعاء الماضي عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا.
- التحالف السعودي الإماراتي أعلن السبت إسقاط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها.
- الجمعة، أعلن التحالف أنّ القوات السعودية اعترضت خمس طائرات مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها من جديد.
- السعودية اتّهمت إيران بأنها هي من أمر الحوثيين بشنّ الهجوم على مطار أبها، محذّرة من "عواقب وخيمة".
- الجيش الأمريكي أعلن في بيان الأحد أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة تابعة له فوق اليمن في 6 يونيو/ حزيران.
- تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 في اليمن مما تسبّب في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
- هجمات الحوثيين الأخيرة تأتي في وقت يخيّم فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، مع تعرّض أربع ناقلات نفط لهجمات في بحر عمان الشهر الماضي وناقلتين أخريين لهجمات مماثلة الخميس.
- الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف خلف الهجمات، لكنّ طهران نفت أي ضلوع لها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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