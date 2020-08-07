قناة الغد تنشر فيديو من المكسيك على أنه لفيضان نهر في السودان (شاهد)

نشرت قناة الغد الفضائية مقطع فيديو يوم الأربعاء قالت إنه لمشاهد صادمة من فيضان نهر القاش بشرق السودان، حيث يظهر الفيديو غرق عدد من الأبقار بعد أن جرفتها مياه الفيضان.



ونشرت القناة التي تبث من القاهرة مقطع فيديو، لمجموعة من الأبقار تصارع أمواجا عالية من المياه الممزوجة بالطين، وقد جرفتها لمسافات بعيدة.

لكن الصحيح، أن مقطع الفيديو يعود لغرق عدد من الأبقار في ولاية ناياريت بالمكسيك ونشر على بعض مواقع التواصل بتاريخ 28/7 وذلك بعد أن ضرب إعصار هانا في نهاية شهر يوليو الماضي أجزاء من المكسيك.

ويظهر مقطع الفيديو الأصلي الذي اجتزأته قناة الغد خروج الأبقار سالمة بعد أن جرفها الفيضان من منطقة أخرى من مجرى النهر.

مقطع الفيديو الحقيقي يرجع لولاية في المكسيك

فبركة سد بوط

كانت وسائل إعلام مصرية وسعودية وإماراتية قد نشرت قبل أيام مقاطع فيديو، قالت أنها لانهيار سد بالسودان أدى لتدمير 600 منزل.

ونشرت قناة "سكاي نيوز عربية"، وفضائية "صدى البلد" المصرية، صورا قالتا إنها لانهيار أحد السدود في السودان، أدى لإغراق منازل في المنطقة، واتضح أن اللقطات غير حقيقية.

الفيديو الأصلي الذي اجتزأته (الغد) يظهر خروج الأبقار سالمة

وفي حينها قامت وحدة التحقق في (الجزيرة مباشر) بالتحقق من صحة الفيديو الذي تم نشره باعتبار أنه لسد "بوط " في ولاية النيل الأزرق بالسودان، وتبيّن أن الفيديو قديم ويرجع لانهيار أحد السدود في نيبال عام 2017.

ونشرت "سكاي نيوز العربية" التي تبث من دولة الإمارات، الفيديو المفبرك، في حين تناولت وسائل إعلام عديدة خبر انهيار السد في ولاية النيل الأزرق بالسودان، والذي أدى لتدمير حوالي 600 منزل وهدد قرى في المنطقة.

وأظهر الفيديو انهيار سد، وسقوطه المتدرج، بينما يمكن سماع أصوات أناس يصرخون، ولكن في الفيديو الذي بثته سكاي نيوز عربية تم تبديل الأصوات فيه بحيث بدت وكأنها أصوات لمواطنين سودانيين.

والسد الذي تعرض للانهيار، والذي لا يعلم الكثير من السودانيين عنه، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تناوله في وسائل الإعلام في الإمارات ومصر وسعودية باعتبار أن سبب انهياره هو سد النهضة.

واستغرب السودانيون من اهتمام وسائل الإعلام تلك بخبر سد لم يسمع به معظم السودانيين، حيث أنه سد محلي صغير أقيم فقط لحفظ مياه الأمطار للاستفادة منها للزراعة في تلك المنطقة.

البعض يربط أنهيار سد بوط بسد النهضة ،واعتقد انهم لأيعرفون الفرق وحتي العلاقة بينهما في تلك المنطقة ،ومن لايعرف افضل له ان لأ يثرثر علي الفاضي ،وكفانا وجع راس وولولة — Anwar Ibrahim أنور ابراهيم (@anwarethiopia) August 3, 2020

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا يوم 2 أغسطس/آب أعربت فيه "عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث إنهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل".

وأبدى سودانيون استغرابهم، من ذلك البيان ومن الاهتمام بانهيار السد، واعتبروا أن المسألة أريد بها التضخيم الإعلامي، وربط انهيار سد ترابي صغير في مكان بعيد عن النيل بسد النهضة.