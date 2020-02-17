قناة العربية تنشر وثيقة مزيفة عن "الجزيرة" ومذيعو القناة يسخرون
وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة: "وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري".
ومن الطريف أن الوثيقة المزيفة المؤرخة بتاريخ 12 من فبراير/شباط الجاري ذيلت بتوقيع بكلمة (Depends) أي "يعتمد" وهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة العربية على تطبيق غوغل للترجمة.
وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري pic.twitter.com/ukGs170SKm— العربية (@AlArabiya) February 17, 2020
أيضا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.
واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق بعض المذكورة أسماؤهم عليها على تويتر، فيما تساءل البعض بسخرية عن عدم ورود اسمه فيها.
دكاكين فاشلة في كل شيء حتى في التزوير!— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 17, 2020
بالجزيرة لا نكتب:إدارة عامة ولا بناية بوسائط والرقم مقلوب مع الفاكس
والمجموع 1،750،000 وليس 1،850،000
المزور يبدو اختلس مئة الف🤣🤣🤣
هناك اسمان على الأقل مكتوبان غلط
اما موضوع Depends فمنتهى الضحك
العربية:أن تكذب أكثر👏 وبأسلوب بائس🤪برافو! https://t.co/mYgJa7ddGV
أما بشكل جدّي:— Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) February 17, 2020
١- وضع الأسماء الثلاثية دون التأكّد من صحتها، وعثمان آي فرح ليس اسماً ثلاثياً.
٢- لا يوجد في أي مؤسسة توقيع للمدير العام بدون اسمه الكامل وتوقيعه
٣- الصرف بالعملة المحلية
٤- ماذا يعني depends؟ حسب؟
٥- الخط في أسفل الصفحة اسمه footer وهو نهاية الصفحة وليس للتوقيع 😅 https://t.co/LMG0229Pva
مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر pic.twitter.com/z6427Khyz0— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) February 17, 2020
🤣🤣 لو تركنا على جنب جهلكم بعلم الرياضيات، واني بأمريكا ولم اشتغل يوما بمكتب الأردن... هاد 'علي' مين بالزبط؟ يعني من وين اخترعتوه😅اسمي لخامس جد لا يوجد فيه 'علي'😅 https://t.co/ya6x13NfUD— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 17, 2020
سعود!! اعترِف !! هل انت مخطط وثيقة ال #Depends ؟ 😁😁 pic.twitter.com/GN65RD8iQj— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) February 17, 2020
حتى في التزوير اغبياء ، قال : شو عرفك أنها كذبة ؟ قال: من المجموع 1.850.000$ #الخليج #السعودية #الامارات #مصر #قطر pic.twitter.com/vLbIbbi46i— جمال ريان (@jamalrayyan) February 17, 2020
شوف المهنية ... من الصبح الطفل اكتشف انها مزورة في كل شيء من الاسم للمجموع للعنوان حتى depends 😊 والان #قناة_العربية تنشرها على موقعها الرسمي !!! .. pic.twitter.com/N8XmTQbQ3T— تامر المسحال (@TamerMisshal) February 17, 2020
صيت غنى ، ولا صيت فقر ، موتوا قهر #الامارات https://t.co/XOMMGkAfk9— جمال ريان (@jamalrayyan) February 17, 2020