وسائل إعلام
الاثنين 17 فبراير 2020 23:08

قناة العربية تنشر وثيقة مزيفة عن "الجزيرة" ومذيعو القناة يسخرون

صورة من الوثيقة المزيفة التي نشرتها قناة العربية وبعض النشطاء السعوديين
مواقع التواصل
نشرت قناة العربية السعودية اليوم الإثنين، صورة مزيفة وصفتها بأنها "وثيقة مسربة" تتحدث عن "مكافآت" يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة: "وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري".

ومن الطريف أن الوثيقة المزيفة المؤرخة بتاريخ 12 من فبراير/شباط الجاري ذيلت بتوقيع بكلمة (Depends) أي "يعتمد" وهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة العربية على تطبيق غوغل للترجمة.

أيضا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.
واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق بعض المذكورة أسماؤهم عليها على تويتر، فيما تساءل البعض بسخرية عن عدم ورود اسمه فيها.

تغريدة قناة العربية

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
شبكة الجزيرة الإعلامية
قناة العربية
فبركة

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