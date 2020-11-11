الأربعاء 11 نوفمبر 2020 19:17
قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية خفض رسوم عبور السفن السياحية في القناة بما قد يصل إلى 50 في المئة بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في ميناءين على الأقل من الموانئ المصرية.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، في بيان صحفي، إن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من قناة السويس هو تقديم "كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط".
وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، التي فرضت في مارس/ آذار، في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
لكن تقرر في مايو/ أيار السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 في المئة ثم زيادتها إلى 50 في المئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو/ تموز الماضي.
المصدر
رويترز