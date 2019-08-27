الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:51
قناة إسرائيلية: رسالة تهديد من تل أبيب لحماس عبر المخابرات المصرية
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن تل أبيب نقلت رسالة تهديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر المخابرات المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة من غزة.
أبرز ما ذكرته قناة (كان):
- القاهرة نقلت إلى حماس رسالة تحذير مفادها أن إسرائيل لن تتردد في مهاجمة غزة، ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية أو الانتخابات يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع.
- التقديرات الأمنية الإسرائيلية تفيد بضلوع حركة (الجهاد) الإسلامي بإطلاق الصواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل.
- حماس أبلغت مصر أن إطلاق الصواريخ مخالف لمصلحة الحركة.
انتهاكات إسرائيل
- إسرائيل شنت منذ فجر السبت، هجمات في كل من لبنان والعراق وسوريا، بحسب اتهامات من السلطات اللبنانية وقوات الحشد الشعبي في العراق.
- تل أبيب اكتفت بإعلان أنها شنت غارة جوية في سوريا، وقالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها "فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.
- أمين عام حزب الله حسن نصر الله هدد في خطاب إسرائيل باستهداف جنودها عند الحدود.
- بجانب الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية شبه اليومية، تحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.
- الجيش الإسرائيلي قال مساء الأحد إنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، وقصفت فجر الإثنين موقعا لـ (حماس) شمالي القطاع، أعقبها قرار لنتنياهو بتقليص كمية الوقود التي تدخل إلى غزة إلى النصف.
- في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، تشهد إسرائيل انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في حشد الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر