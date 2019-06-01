قمة مكة الإسلامية ترفض خطوات ترمب في القدس والجولان

أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي في اختتام قمهتا الـ 14 فجر السبت بمكة المكرمة رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والذي خلا من إدانة صريحة لإيران، إحدى دول منظمة التعاون الإسلامي.

والقمّة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، هي ثالث اجتماع على مستوى قادة الدول تستضيفه مكّة بعد قمّتَين خليجيّة وعربيّة تسعى خلالها السعودية حشد الدعم ضد إيران.

أبرز ما ورد في البيان الختامي:

رفض أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

إدانة نقل سفارتَي كُلّ من الولايات المتحدة الأمريكيّة وغواتيمالا إلى مدينة القدس".

حضّت جميع الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الإسلامي على مقاطعة أي بلد يقوم بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسيّة في مدينة القدس.

أكدت عدم اعترافها بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

أدان الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

دعت إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمين، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية عن كل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية.

أبدت قلقها من تصاعد الإسلاموفوبيا وأدانت بأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019.

أدانت القمة العربية الطارئة بمكة، التدخلات الإيرانية في المنطقة ـ رويترز

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