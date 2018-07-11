الأربعاء 11 يوليو 2018 11:05
قمة الناتو.. توترات بين ترمب وحلفائه الأوربيين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مساعيه دفعت الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة مساهماتهم في الحلف لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في أمريكا.
والتقى ترمب، (الأربعاء) الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبيل انطلاق قمة "الناتو".
وجاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:
- ترمب: يجب على الدول أن تدفع ما تدين به لحلف شمال الأطلسي.
- ترمب: من المحزن أن تعقد ألمانيا صفقات ضخمة مع روسيا.
- ترمب: 60% من الطاقة في ألمانيا تأتي من روسيا وهذا أمر غير مناسب، وينبغي بحثه.
- ترمب: ندفع أموالًا ضخمة في الناتو وهذا أمر غير منصف لدافعي الضرائب الأمريكيين.
توترات بين ترمب وحلفائه:
- تبدأ قمةُ دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل (الأربعاء) وسط جو من التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف بخصوص الإنفاق العسكري المشترك.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد مجددًا أن دول الناتو لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة، وأن واشنطن تقدم المساهمة المالية الأكبر في الحلف.
- يطالب ترمب الأوربيين باستمرار بزيادة نفقاتهم العسكرية في إطار الحلف.
- انتقد رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالاتحاد الأوربي.
- توسك قال إن أوربا كانت أول من قدم الدعم للولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
- تعتزم الدول الأعضاء بالناتو تخصيص أكثر من تريليون دولار، لموازنة الإنفاق الدفاعي للحلف خلال العام الجاري، وفق تقرير تقديري نشره الناتو، الثلاثاء.
حجم الإنفاق الدفاعي:
- الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بين الدول الأعضاء في حجم الإنفاق الدفاعي للحلف، بمبلغ 706 مليارات و63 مليون دولار ما يعادل أكثر من نصف حجم الإنفاق الكلي للحلف.
- بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 61.5 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 52.2 مليار دولار.
- ألمانيا تأتي في المركز الرابع بمبلغ 51.09 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 25.78 مليار، وكندا بـ 21.6 مليار، فيما ستخصص تركيا مبلغ 15.219 مليار من إجمالي الناتج المحلي لها.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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